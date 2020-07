31.07.2020 / Judiciales

Denuncian a Macri por su escape a Europa en pandemia y por las posibles "reuniones presenciales" para hacer política

Un abogado realizó una presentación penal contra el ex presidente por su viaje a Paris. "No hay excepciones con el aislamiento, nadie tiene el privilegio de hacer reuniones presenciales”, dijo el letrado. Según argumentó, el ex mandatario "tiene derecho a hacer política, pero no tiene derecho a estar exceptuado de lo que tenemos que hacer los 44 millones de argentinos".