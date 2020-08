01.08.2020 / No lo quieren

La asamblea de argentinos en Francia repudió la visita de Macri y se manifestará en su contra frente a la torre Eiffel

Parece ser que al ex presidente no lo quieren ni siquiera en el país donde "se vive con libertad", como dijo al llegar a París: es que el grupo de ciudadanos argentinos que residen en el país galo repudió su visita, pidió declararlo “persona no grata” y convocó a una manifestación el lunes frente a la torre Eiffel. "Basta de impunidad. Por un poder judicial independiente", dispararon.