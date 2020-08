"Orgullosos de haber caído en la universidad pública": el recuerdo de Alberto al modelo educativo de Macri

El presidente Alberto Fernández reafirmó hoy su "compromiso con la educación y la universidad pública y de calidad" y dijo estar "orgulloso" de "haber caído" en ella, tras lamentar que "en algunos tiempos quisieron ensombrecerla, pero no lo lograron"

Así lo afirmó al encabezar este mediodía del acto por la celebración de los 199° años de la creación de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que se realizó por videoconferencia desde la Residencia de Olivos.En su discurso, Fernández -quien es profesor de la Facultad de Derecho de la UBA- se mostró emocionado y declaró estar "muy orgulloso de pertenecer" a la universidad y de "haber caído en la educación pública", en referencia a una frase peyorativa que el ex presidentepara referirse al sistema educativo público.“La mitad de los chicos que hoy comienza la escuela pública en algún lugar de la Argentina, no termina (…) Cuatro de cada 10 del primario -sexto grado en escuela pública- no comprende textos y en la escuela privada son 2 de cada 10.”, había dicho Macri en ese momento, para luego recibir durísimas críticas.En 2018, se sumó a esa idea cambiemita contraria al desarrollo y la inversión estatal en la educación pública, la entonces gobernadora bonaerense. "Nadie que nace en la pobreza en la Argentina llega a la universidad" , dijo la dirigente macrista en aquella oportunidad.Ahora, en un homenaje a la casa de altos estudios de Buenos Aires, Fernández se diferenció del modelo de Cambiemos: "Mi vida está colmada de la UBA. Mi padre egresó de ella, también mis hermanos. Egresé yo y allí enseño desde los 25 años. Para mí es muy importante la UBA como para todos los argentinos. Soy un hijo de la educación pública y de esta universidad. Por eso, todos los días me comprometo con la universidad pública".Asimismo, destacó que el país tiene una "historia magnífica en materia de educación pública, con algunos tiempos que quisieron ensombrecerla pero no lo lograron".Remarcó además que esa casa de estudios "abre las puertas a la sociedad con mucha generosidad y solidaridad", al destacar cómo la universidad pública se "puso al servicio con todo lo que estuvo a su alcance para poder ayudar en la pandemia" por coronavirus., expresó el mandatario en su discurso.Durante su discurso, Fernández también recordó las acciones de Domingo Sarmiento y Juan Bautista Alberdi por la educación pública, laica y gratuita, la militancia radical por la reforma universitaria de 1918 y la gratuidad de la educación superior impuesto por Juan Perón.Emocionado, el mandatario se puso la pechera que utilizan los estudiantes universitarios de la UBA que son voluntarios en la lucha contra el coronavirus y remarcó: "Orgulloso de ser de la UBA; orgulloso de ser parte de la universidad pública y de seguir siendo solidario; orgullo de los profesores y de los alumnos", dijo."El año que viene vamos a festejar los 200 años, pero en el mientras tanto vamos a poner todo nuestro empeño para los que están estudiando tengan todo para hacerlo de la mejor forma porque las sociedades del presente son ricas por la inversión en educación y ciencia y tecnología", concluyó.Previamente, con un discurso breve, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien es licenciado en Ciencia Política egresado de la UBA, destacó "la tarea que se viene llevando en las universidades en el resto de los ámbitos académicos porque se fueron adaptando a estos tiempos para formar parte de la ética del cuidado"."No tengas dudas de que esto salimos entre todos y que nadie se salva solo", dijo Cafiero. Y reiteró: "Vamos a seguir con el compromiso de tener una universidad pública, gratuita y de calidad".