Larreta intentó despegar a Juntos por el Cambio de la marcha #17A que convocan Bullrich y Brandoni

esta tarde Horacio Rodríguez Larreta intentó despegar a Juntos por el Cambio de la marcha contra el gobierno de Alberto Fernández que organizan y convocan Patricia Bullrich y el actor Luis Brandoni, pero hasta entró en una contradicción con lo que esta mañana había dicho Fernán Quiros, su propio ministro de Salud

"Juntos por el Cambio no convoca a ninguna marcha. Yo soy radical; no gorila"

El- que reúne confusas consignas que van desde la oposición a la reforma judicial del Gobierno, pasando por la corrupción y llegando hasta la inseguridad, entre otras cosas no sostenidas por datos,En ese sentido,El jefe de Gobierno porteño negó que JXC impulse la convocatoria para la manifestación del lunes 17 de agosto, pero aseguró entender "la incertidumbre que genera estos meses de aislamiento" y solicitó "máximo cuidado con el distanciamiento", en declaraciones formuladas durante una conferencia de prensa para detallar sobre la extensión de la cuarentena realizada en la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires., aclaró Larreta, acompañado por funcionarios como, vicejefe, y, ministro de Salud porteño.Curiosamente,. La ex ministra de Seguridad cuestionó "el estado de excepción" que vive el país en medio de la pandemia y le pegó al presidente Alberto Fernández por hablar de apretar "el botón rojo" para volver a una cuarentena estricta., se excusó Bullrich, en una ensalda de fruta de demandas que hacen pensar más bien en que se trata de salir a la calle cada dos semanas.Brandoni, el prestigioso actor pero cada día más insólito personaje político, convocó a "manifestar" su "oposición a cualquier intento de atropellar las instituciones fundamentales de la democracia republicana". Lo hizo a través de un video que circula por redes donde pidió a los manifestantes "respetar los protocolos" durante la movilización, y termina llorando, como en una película.A contramano de estas ideas, Larreta agregó que desde su administración entienden "la situación de incertidumbre que genera" la continuidad del aislamiento y "respetan el derecho a manifestarse". Pero instó a los que acudan al #17A a extremar las medidas de precaución personal."En este momento en particular pedimos máximo cuidado con el distanciamiento. Así como pedimos con cualquier actividad que se realice al aire libre, máximo cuidado con el distanciamiento", afirmó.Curiosamente,Otro que se pronunció contra la radicalización de Bullrich fue su vicepresidente en el PRO, el diputado nacional, que deslindó a esa fuerza política de la convocatoria al señalar que "no sale" de allí, del mismo modo en que lo hizo, también, el intendente de San Isidro,, del radicalismo.Angelini consideró que "lo ideal sería que no haya manifestaciones" como las planteadas para el lunes, pero sostuvo que, "si alguien dice que esto es una 'infestadura', el ciudadano después comprueba que no". Y sintetizó: "Yo confío en la capacidad de la gente"."Uno puede querer influir en un comunicado o en algún medio, pero la realidad es que desde el PRO no tenemos la mínima capacidad para movilizar como pasó el 20 de junio o lo que va a pasar el 17 de agosto", dijo Angelini en diálogo con El Destape Radio tras afirmar que la movilización "no sale desde nosotros".En la misma línea, el intendente radical Posse fue contundente en Twitter contra Bullrich: