Los chats de Nieto con Macri en que recomienda "instalar la persecución política" y le pide hablar "por el otro teléfono"

Según los chats a los que accedió ese medio, el mismo 25 de junio a las 11.42, minutos antes de ser allanado por la Policía, Nieto le escribió un mensaje a Macri: "Buen día, Mauricio. Necesitaría comentarte algo por el otro teléfono cuando puedas, por favor"

Aunque parezca increíble, insólito y otros adjetivos, de la causa del espionaje ilegal que tramite en Lomas de Zamora surge que Macri y su secretario planificaron decir que son "perseguidos políticos" y que lo hacen en una presunta imitación a lo que habría hecho "ella", en clara alusión a Cristina Fernández de Kirchner, en 2016

Según la revelación del periodista Juan Amorín en Ámbito Financiero, el mismo que eliminó conversaciones sensibles. Una buena parte de lo reestablecido por los peritos son escandalosas conversaciones entre Nieto y el propio Macri, quien estaba al tanto de todo lo que sucedía con la causa del espionaje que, ya indudablemente, lo involucra de lleno. La situación alimenta fuertemente las suspicacias respecto del teléfono encriptado que se confirmó que poseía el ex presidente, que había sido configurado así en la propia AFI. Los mismos dispositivos estaban en manos de casi todos los ministros, algunos dirigentes PRO con responsabilidades ejecutivas, pero, lo más grave, integrantes de la conocida como "mesa judicial" del ex mandatario, y hasta personajes sin responsabilidades públicas pero amigos de Macri. Recién abrió la puerta del vehículo una vez que eliminó mensajes y envió algunos otros. Los destinatarios fueron su abogado Gervasio Caviglione Fraga y el ex ministro de Justicia Germán Garavano, le escribió. El 8 de junio, Nieto le escribió un mensaje a Macri en el que le advirtió que tanto el jefe de Gabinete, se habían pronunciado por la denuncia por espionaje lo cual, según su juicio, significaba que era momento de salir en su contra. "Buen día, Mauricio. Esto publicó CFK recién. Están viniendo con todo, y calculo que va a ser peor. No digo para que lo hagas vos directamente, pero si para empezar a decirlo en off y para que nuestros voceros lo empiecen a instalar. Ella está muy subida al tema, eso le va a dar credibilidad a nuestra denuncia de persecución, nos está dando el pie perfecto (y no creo que pare)", le escribió el secretario privado y ¿asesor político? a su jefe pasadas las 5 de la tarde. Además, otro dato que surge de esos chats es que Nieto le programó a Macri el viaje a Paraguay, que el secretario privado le recomendaba postergarlo, pero que el ex mandatario lo dilató lo máximo que pudo hasta que evidentemente surgió algo urgente que lo "llevó" a realizarlo igual. El 22 de mayo, Nieto envió: "Mauricio, podrías ir a Paraguay pero hay que solicitar ciertos permisos especiales al gobierno nacional en el que se detallen quienes viajan y el motivo. Si lo hacemos, seguramente lo filtren y mediáticamente te van a matar". "Van a decir que el ex presidente tiene privilegios, tengamos en cuenta que la gente está saturada del encierro, que no entiende la realidad del país, etc. Salvo que sea urgente, creo que sería una picardía dilapidar el esfuerzo que ya hiciste para no contestar y no salir a hablar, por eso consideraría hacer el viaje una vez que se levanten las restricciones", le recomendó Nieto a Macri, quien poco más de un mes más tarde decidió viajar igual, en un vuelo privado que le envió el ex presidente de Paraguay, Horacio Cortés, y que levantó todo tipo de sospecha sobre el verdadero motivo de la travesía.