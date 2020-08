Cuarentena: cómo seguirá a partir del 31 de agosto y cuándo será el anuncio de Alberto, Kicillof y Larreta

el presidente Alberto Fernández repetirá la fórmula con Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta y anunciarán entre mañana a la noche y el viernes al mediodía la extensión de la cuarentena a partir del 31 de agosto

A cinco días de que finalice la etapa en curso de las medidas de restricción para frenar el avance de la pandemia del coronavirus,Distintas fuentes aseguran en off que la idea es continuar conque se determinó en los últimos anuncios, que también tuvieron al jefe de Estado, al gobernador bonaerense y al jefe de Gobierno porteño.Antes, mañana jueves el Presidente se reunirá en la Quinta presidencial de Olivos con el comité de expertos, médicos e infectólogos que vienen asesorándolo desde marzo.".Desde la provincia de Buenos Aires, hoy el gobernador Kicillof se reúne de modo virtual con los intendentes del interior bonaerense, que es el que más abierto está en ese distrito y en el que vienen aumentando los contagios. Mañana, el ex ministro de Economía se encontrará con los jefes comunales del Conurbano, una de las zonas más castigadas del país por el virus. Luego, será el turno de los científicos que lo asesoran.Tras esos encuentros, resta confirmarse si Kicillof, como ocurrió en los últimos anuncios, se reunirá con Larreta. En este caso, las diferencias de posturas de cara a esa negociación podrían ser más complejas, principalmente por la discusión alrededor de las clases presenciales con las que intenta avanzar la Ciudad.Por el lado de la Ciudad, Larreta viene avanzando con su plan de plena apertura, bajo el argumento de la "meseta" en la que se encuentran los casos de Covid-19 en ese distrito y la "curva madura". Son 12 fases que fueron anunciadas a mitad de julio por el alcalde porteño.Ahora, según trascendió periodísticamente, Larreta busca negociar con Nación y Provincia la apertura de bares y restaurantes con mesas en las calles. Ya tendría listos protocolos sanitarios. Según Infobae, yambién está en la lista que llevará a la Quinta de Olivos la apertura de obras en construcción de menor escala o aquellas que se estén por terminar pero que no impliquen un gran movimiento de trabajadores.La fase actual de la cuarentena vence el próximo domingo 30 de agosto y la futura extensión se espera que será por otras dos semanas, es decir hasta el domingo 13 de septiembre, con lo que se alcanzaría 163 días desde el inicio del ASPO.