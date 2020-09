Coronavirus y los bares porteños explotados: Cafiero le pidió a Larreta que "haga cumplir los protocolos"

las imágenes no mintieron y se pudo ver a una multitud de gente llenando las calles, principalmente en el barrio de Palermo. Todo mientras que en las últimas 24 horas se registraron 1278 nuevos contagios en territorio porteño y ya se acumulan más de 100 mil casos de coronavirus allí desde el inicio de la pandemia

En el primer día del primer fin de semana en el que se habilitó la apertura de bares en Ciudad de Buenos Aires,Esta semana, los locales gastronómicos porteños fueron habilitados para funcionar en espacios al aire libre, sin embargo, este jueves el Gobierno nacional aclaró que no está permitido que los establecimientos usen espacios interiores como jardines, terrazas u otros similares.Ante ese panorama y mientras la comunidad científica y los terapistas, trabajadores de la salud que están al frente y ante la tarea de cuidar a los enfermos en peores situaciones,Desde el Gobierno nacional, fue el jefe de Gabinete,, el encargado de salir a reclamarle hoy a las autoridades del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires queen relación a las aperturas que se fueron dando en el distrito porteño.Según consideró el funcioario nacional y es innegable, "hay imágenes que muestran" que esos procedimientos "no se cumplen"., dijo Cafiero esta mañana a radio Mitre, en referencia a las aglomeraciones de personas que se registraron anoche en las veredas de varios bares y restaurantes de la Capital Federal, actividad que fue permitida desde esta semana.En ese marco, Cafiero dijo que cumplir los protocolos "es fundamental para que la propagación del virus no continúe ascendiendo, que es lo que sucedió esta semana con récord de casos, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires"."Fuimos con reaperturas programadas para reactivar industrias pero vamos a volver para atrás si se pone en riesgo la salud de los argentinos y si la situación lo amerita", agregó.En términos de la fase de aislamiento, dijo que "puede haber un endurecimiento y si tenemos que pagar costos políticos y tomar decisiones que no agradan a nadie, lo vamos a hacer en pos de salvar vidas".El funcionario mencionó que, anteriormente, la pandemia se focalizaba en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pero actualmente se propagó a otras zonas y dijo que los gobiernos locales e intendentes "deben tratar de cortar la circulación con restricciones".En torno a las manifestaciones ciudadanas, Cafiero expresó que el Gobierno "es respetuoso pero no está de acuerdo con el modo" por la posibilidad de expandir los contagios de coronavirus.