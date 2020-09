Alberto le pidió a la bonaerense "deponer su actitud" y garantizó a la Provincia los recursos para los aumentos

el presidente Alberto Fernández les reclamó "deponer esa actitud" y anunció la creación de un fondo de fortalecimiento financiero para que la Provincia de Buenos Aires pueda hacer frente a los incrementos de sueldos pedidos, que surgirá de cederle "un punto de coparticipación" excedente que aun tiene la Ciudad desde el traspaso de la federal

Después de una grave jornada en que un grupo de la policía bonaerense se manifestó por subas salariales de manera sediciosa y antidemocrática rodeando con patrulleros la Quinta de Olivos,"No vamos aceptar que sigan con este modo de protesta, les pido por favor, que depongan esta actitud”, le dijo al grupo de agentes sediciosos que estaban en Olivos.El jefe de Estado explicó que cederá un punto de coparticipación de la Ciudad a la Provincia para que así tenga los recursos necesarios para afrontar los incrementos salariales de las fuerzas bonaerenses. Explicó que se trata de fondos que llegaron a la gestión porteña cuando Mauricio Macri traspasó la Policía Federal a este distrito, pero que se comprobó que ese punto sobraba para el financiamiento de esa fuerza y no se usaba para su administración.Lo hizo rodeado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; la vicegobernadora Verónica Magario; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el jefe de bloque del FdT en la Cámara baja, Máximo Kirchner; intendentes oficialistas y opositores, entre otros."Estamos terminando un día más en esta Argentina difícil. Porque todo esto pasa en medio de la pandemia""Para mí la política es diálogo. Es el mecanismo que tenemos que fortalecer. Y como soy un hombre de diálogo escucho los reclamos. Sé que estamos en un tiempo difícil y por eso escuchar reclamos es parte de ese diálogo""Creo también que todo diálogo tiene un modo de hacerse. No todo está permitido a la hora de reclamar. Y cuando estamos en medio de una pandemia, ciertas actividades deben seguir adelante. Lo digo porque en la provincia de Buenos Aires hemos visto alguna serie de medidas activas. Lo único que nos preocupa es ver tantos policías y patrulleros que de este modo dejan en estado de indefención a muchos ciudadanos""Lo que no estoy dispuesto a aceptar con ciertas formas de la demanda, porque no tienen que ver con la vida democrática y la institucionalidad. Los ciudadanos bonaerenses no merecen eso. El gobernador, la vicegobernador, los intendentes, todos queremos ir resolviendo los problemas que tiene la Argentina y aquejan a los argentinos. Pero vamos a hacerlo cumpliendo las reglas de la democracia""Cuando veo sobre Maipú, en Olivos, tantos patrulleros parados, estoy pensando cuántos ciudadanos se quedaron hoy sin el patrullaje a esos ciudadanos""Este no es el modo, por lo que espero que reflexionen y cesen con esa mecánica""Pero también soy sensible a esos reclamos. Está claro que quedaron atrasados en sus salarios y hay que darles una respuesta. Por lo tanto quiero decirles hoy es que vamos a darles una solución a la Provincia pero no vamos a aceptar que sigan con este modo de protesta""Les pido amablemente y democráticamente que depongan esta actitud. Hemos dispuesto crear un fondo de fortalecimiento financiero fiscal para la Provincia de Buenos Aires. Estamos tratando de reponer un equlibrio que se perdió a mediados de los 80, cuando la Provincia perdió 8 puntos de coparticipación""Días atrás hablaba con la Vicepresidenta sobre cómo era la composición social antes, en el 46, y cómo es ahora. La Provincia creció en habitantes y perdió 8 puntos en coparticipación. Pero tenemos que buscar los ingresos, los recursos, para la Provincia en una situación fiscal muy delicada. No sólo recibimos una economía muy delicada, sino que empeoró con la pandemia""Tuvimos que usar el ingenio para conseguir esos recursos. Advertimos que la CABA recibió 2.1 de la coparticipación cuando se traspasó la Policía Federal. Había un punto excedente que la Ciudad no estaba usando para cubrir los gastos de la Policía Federal. Este tema lo hablé muchas veces con el jefe de gobierno porteño para ver cómo podíamos ordenar esto. Nadie puede mostrarse sorprendido con esta decisión que estamos tomando""Lo que quiero decirle a los porteños, soy porteño, es que la Ciudad va a seguir recibiendo del Estado nacional los recursos para la adminsitración de las fuerzas federales. Se va a seguir cumpliendo a rajatablas. Pero ese punto en exceso vamos a transferirlo a ese fondo de financiamiento fiscal de la Provincia""El gasto pér cápita en seguridad en la ciudad es de 16.901 pesos contra 6.702 pesos""Aspiramos a que con ese punto de coparticipación que estamos cediendo a la Provincia podamos constituir ese fondo de financiamiento fiscal allí para que tenga recursos y derive parte de esos recursos al programa de seguridad y no sólo para todo el GBA sino a todo el territorio. Y que parte de esos recursos sea destinado a recomponer el salario""Entiendo que esa tarea la resolverá el Gobernador a partir de mañana. Es justo el reclamo y es necesario dar una respuesta""No es esta la primera vez que estamos socorriendo a una provincia para ayudar en materia de seguridad""En la búsqueda de equilibrio, tendremos que hacer correcciones como ésta que estamos haciendo. Significa que podamos dar respuesta en la Provincia a una demanda que existe y es justa""Los invito a que el día de hoy. Quiero darles las gracias a todos los que se preocuparon y expresaron apoyo a la institucionalidad. La presencia de efectivos armados genera intranquilidad. A todos los que se preocuparon les doy las gracias. Confío en esa Argentina que ve que la democracia es el único camino y la democracia la única forma de resolver los problemas""La carencia de recursos fue consecuencia de un mal cálculo que se hizo alguna vez en la Argentina. Por lo tanto ahora debemos atender la suerte de cada uno de los bonaerenses que viven en la Provincia. Entiendo que parte de esas necesidades es tener garantizada la seguridad, para lo que necesitamos una buena policía""Es necesario que hagamos una buena policía en la provincia de Buenos Aires. Quiero pedirle a los agentes a que nos ayuden a ver la manera en que ponemos orden a tanto desorden que se hizo en los últimos años""Les doy las gracias a todos. Este es el modo en que debemos resolver los problemas, dialogando"