Fallecieron el presidente del Inaes, Mario Cafiero, y el ex ministro Carlos Casamiquela

Mario Cafiero, ex diputado nacional y actual presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Nacional (Inaes), murió a los 64 años este domingo, luego de entrar en coma en la tarde del sábado. Estaba internado en un hospital de La Plata, donde lo habían operado por un tumor que padecía desde hacía tiempo y que recientemente había hecho metástasis

Ayer, falleció también Carlos Casamiquela, ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a los 72 años como consecuencia del coronavirus

"Hoy nos dejó el Presidente del Instituto, el compañero Mario Cafiero. Su camino dedicado a la función pública tanto como a la militancia política y social, desde cada una de las responsabilidades que eligió asumir a lo largo de su vida, tuvo como permanente premisa el diálogo, la búsqueda de consenso y el respeto por delante de todo, tanto en las coincidencias como en las diferencias", indicó el Inaes en un comunicado.Agregó que "desde antes de asumir al frente del INAES, pero más que nunca desde diciembre de 2019, Mario Cafiero visualizó, planteó y llevó adelante una gestión en la cual el Cooperativismo, el Mutualismo, el Asociativismo fueron (y deberán seguir siendo en tanto su legado) valores fundamentales para las relaciones entre todos los seres humanos"."La mirada que nos deja Mario se enlaza indisoluble con la del Papa Francisco, la de la economía social y solidaria, y la del Presidente Alberto Fernández: los sueños comunes son el sustento básico de toda acción política", siguió el comunicado en el que se indicó que "las personas que integramos el INAES sabemos que es momento de estar más unidos que nunca".Cafiero, nacido el 21 de enero de 1956 en el partido bonaerense de San Isidro, era hijo del ex senador justicialista Antonio Cafiero, fallecido en 2014. El funcionario era hermano de Juan Pablo Cafiero, quien fue embajador ante la Santa Sede, y tío del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. También era vicepresidente del Movimiento Proyecto Sur y desde el inicio de la gestión del presidente Alberto Fernández asumió como titular del Inaes, organismo dependiente del ministerio de Desarrollo Productivo.Entre otros, los despidieron en redes sociales el presidente Fernández; su sobrino y jefe de Gabinete; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el titular de la cartera nacional de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García; el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli; y desde la oposición el ex senador nacional Federico Pinedo.El ex funcionario fue, además, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y Vicepresidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).En las próximas horas se procederá a la cremación de los mismos, y se cumplirá con un pedido que realizó el difunto de arrojar sus cenizas al Río Negro. "Quiero que mis cenizas las tiren a las aguas del Río Negro en cualquier parte de su trayecto. Roca, Choele o donde se pueda”, dejó por escrito en su última voluntad de acuerdo a lo que informó el INTA en un comunicado.Casamiquela asumió como ministro de Agricultura en noviembre de 2013, en reemplazo de Norberto Yauhar y estuvo hasta diciembre de 2015.La Vicepresidenta lo recordó hoy en redes sociales. "Mis condolencias a la familia y amigos de Carlos Casamiquela, quien me acompañó como ministro de Agricultura. Excelente persona y muy buen funcionario", publicó la vicepresidenta y ex mandataria a través de Twitter.Al conocerse la noticia del fallecimiento de Casamiquela, en las redes sociales destacaron su figura y enviaron las condolencias a sus familiares, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra; la presidenta del INTA, Susana Mirassou, y el actual titular del Senasa, Carlos Paz, entre otras personalidades de la política nacional y del mundo agroindustrial.Además, expresaron sus condolencias y recordaron la figura de Carlos Casamiquela, el ex ministro de Agroindustria de la Nación y actual diputado por Formosa por la Unión Cívica Radical, Ricardo Buryaile, y el ex ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís.