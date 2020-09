El informe que prueba que Macri le dio $86.269 millones extra a Larreta y que la quita de coparticipación quedó corta

Mauricio Macri le "regaló" a Horacio Rodríguez Larreta un acumulado de $86.269 millones entre 2016 y 2019 que exceden los recursos necesarios para el financiamiento de la policía federal y, además, el recorte de coparticipación a la Ciudad que el Presidente anunció la semana pasada para trasladarlo a la Provincia debería ser mayor

el total gastado para la federal asciende a unos $39.525 millones que contrastan con los $125.794 millones que Macri transfirió a Larreta por sobre el 1,4% original de coparticipación en esos cuatro años

el 0,92% de coparticipación que sumó al 1,4% original para dejar en el actual 2,32% representaba el gasto de la Policía porteña en 2016. Pero la masa coparticipable aumentó durante la gestión de Macri para todas las provincias, por lo que a pesar del recorte para Nación sigue habiendo un excedente ya que el coeficiente de coparticipación necesario para cubrir el gasto neto en 2019 fue equivalente a un 0,58% y no al 2,1% que rigió hasta este mes

Según uncon el que cuenta el Gobierno dedesde enero, que fue dialogado con la administración porteña durante las negociaciones iniciales pero que luego se postergó por la pandemia,El informe fue publicado por Clarín. Ese texto arroja que el modo en el que se financió la transferencia de la Seguridad federal a la Ciudad en 2016, a través de un aumento del coeficiente de la coparticipación firmado por Macri vía decreto, “no fue el más apropiado” y “benefició ampliamente” a la administración porteña.Los números que surgen de ese documento precisanLa nota de ese medio sostiene que estos números ya estuvieron sobre la mesa de negociación en las varias reuniones para discutir la coparticipación que tuvieron Fernández y Larreta, además de sus equipos, lo cual resta veracidad y legitimidad a la "sorpresa" que expuso el jefe de Gobierno porteño en su discurso nacional de campaña de la semana pasada.El documento plantea la necesidad de recortar al menos en 1,18% la coparticipación federal a la Ciudad. También invita a fijar un nuevo coeficiente en función de las variaciones de la masa coparticipable ya que advierte que se produjo desde el inicio un "desfasaje" que se arrastró en los siguientes ejercicios fiscales y redundó, por ejemplo, que incluso el 0.92% concedido por Fernández sea excesivo a partir de la semana pasada.Concretamente, el informe recuerda que en la “etapa de transición” -como se estipuló al período 2016 en el Acta de Acuerdo que firmaron Macri y Larreta- los gastos siguieron figurando en el Presupuesto Nacional debido a que la liquidación y el pago de los agentes y los recursos que fueron transferidos se realizaron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación.“Según informó la Policía Federal, los gastos ascendieron a la suma de $8.047 millones”, sostiene, y agrega que a este número, para determinar el gasto “neto”, se le debe restar $1.221 millones en concepto de recursos que Nación dejó de registrar ese año para la Policía Federal. De allí surge como conclusión queAsí,. Ese excedente, una diferencia de $86.269 millones, es casi el triple del que alertó el ministro del Interior,, en la respuesta pública que le dio al alcalde porteño.Asimismo, ese excedente compone de $10.560 millones y $15.268 millones de 2016 y 2017, con la coparticipación en 3,75%; y unos $23.823 y $36.617 millones en 2018 y 2019, tras la baja a 3,5% de la coparticipación producto de la firma del Consenso Fiscal.La respuesta que surge del supuesto informe técnico del Gobierno Nacional que difundió Clarín es que sí. El documento explica que en 2016 se evidenció “una política expansiva del gasto en seguridad” por parte de la Ciudad, “dado que el monto ejecutado de $20.523 millones es superior a los $4.041 del año 2015 (expresados a valor del 2016), más los gastos transferidos (por la Policía Federal)”.En criollo: la Ciudad no sólo incorporó los recursos y servicios que hasta 2015 dependían de Nación, sino que amplió por decisión propia la cobertura de Seguridad y la plata necesaria para sostenerla pero se lo hizo pagar al Presupuesto nacional. En el Gobierno consideran que este fue el punto de partida para el error de cálculo.“El aumento de la participación de la Ciudad no solo financió los gastos de seguridad transferidos por el Gobierno nacional, sino que también solventó prácticamente la totalidad de sus egresos, vale decir, los que venía ejecutando (en materia de Seguridad, por la Policía Metropolitana, por ejemplo) con antelación a la transferencia de servicios, más aquellos que ocasionaron su propia política de prestación de los servicios de seguridad”, expone el informe.Sin embargo, para Nación, esta situación se da no sólo por un error en la sobredimensión de los gastos estimados, sino por la actualización de los recursos a través de la coparticipación. Por eso, insisten, quiere que se diseñe un nuevo esquema.“Debe tenerse en cuenta que el criterio de asignar un incremento en el índice de Coparticipación a los efectos de compensar las mayores erogaciones asumidas por la CABA por el traspaso de funciones de la Seguridad desde la órbita nacional, sostuvo y acrecentó el desfasaje inicial en los sucesivos ejercicios fiscales. Tal situación se origina en la diferencia lógica que se produce entre la evolución de los recursos coparticipables y la correspondiente a los gastos en cuestión”, sentencia el texto.¿Por qué? Según el documento que tendría el Ejecutivo nacional,El Gobierno Nacional indica que en el acuerdo. Y arroja una sentencia, a sabiendas de algún "ítem" extra que la Ciudad podría buscar agregar:La alternativa, según Clarín en base a fuentes del Ejecutivo, es construir un índice mixto compuesto por un 80% del índice nominal del salario bruto de un sargento de la Policía Federal y un 20% del índice de precios al consumidor elaborado por la Ciudad, lo que pondera el componente salarial pero también la amortización de los bienes y servicios necesarios.Según los cálculos que defienden en la gestión de Larreta, "Nación no transfirió ni un peso de más" y advierten que el ministro de Hacienda porteño, Martín Mura, trabaja apurado en la presentación que hará la Ciudad ante la Corte Suprema de Justicia, donde detallarán todos los gastos y los montos adicionales recibidos producto del acuerdo."Estamos seguros de los cálculos que hicimos: recibimos lo que correspondía y hasta si nos ponemos finos, un poco menos", hasta desafían los funcionarios del PRO porteño.