Por ahora, la Corte Suprema le soltó la mano a Bruglia y Bertuzzi y mañana el Senado rechazaría sus traslados

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó lo que se esperaba: rebotó el "pedido urgente" hecho el martes pasado por los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia para intentar evitar que el Senado mañana rechace sus traslados irregulares realizados por Mauricio Macri, pero dejó en claro que "oportunamente" definirá la cuestión

, resolvió el alto tribunal integrado por Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti en una reunión celebrada por Zoom esta mañana durante poco más de una hora.Los jueces cuestionados acudieron a la Corte, apoyados por Juntos por el Cambio en el Congreso, a través del recurso de "per saltum", herramienta reservada para casos de "notoria gravedad institucional" a través del cual se evita la instancia de la Cámara de Apelaciones.Si bien el máximo tribunal tratará el caso, como había anticipado en una entrevista con La Nación Rosenkrantz, el titular de la Corte que porta una llamativa cercanía con la oposición, la decisión de no hacerlo de forma inmediata representa implica un revés para los denunciantes.Es que ayer la vicepresidenta Cristina Fernádez de Kirchner convocó a una sesión especial en el Senado de la Nación para tratar sus casos mañana, en la que el Frente de Todos buscará rechazar los traslados de Bruglia y Bertuzzi, así como también el del magistrado Germán Castelli, y tendría todos los números para lograrlo . Así, luego el presidentedispondría el regreso a sus tribunales orales, lo que obligaría a los magistrados cuestionados a volver a sus lugares y recién allí reiniciar sus reclamos.El tratamiento en la Cámara Alta se dará luego de que el Consejo de la Magistratura, con el voto de la diputada Graciela Camaño, aprobara la revisión de los traslados de diez jueces federales por no haber cumplido con los procedimientos legales correspondientes, legitimados sin concurso ni acuerdo del Senado.En el ánimo de la Corte, según Ámbito Financiero, nunca estuvo la idea de intervenir en otro poder del Estado, es decir de salvarlos antes de mañana. En todo caso, el reclamo de Bruglia, Bertuzzi y Castelli volverá a estar presente en el estrado del máximo tribunal una vez que el Senado tome la decisión de retrotraer los traslados y, si los jueces realizan una nueva presentación, en ese entonces tratar la cuestión de fondo.En 2018 los jueces Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados por el gobierno de Mauricio Macri del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de la Capital Federal a la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, mientras que Castelli fue trasladado del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires, al Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de la Capital Federal, que tiene la causa de los cuadernos.El lugar que ocupan los jueces actualmente es clave, puesto que la Cámara Federal porteña actúa como primera instancia de revisión de todas las decisiones de los doce juzgados de instrucción, que entre otros delitos federales tramitan causas por corrupción en la función pública, narcotráfico y trata de personas.