El Senado debate el miércoles los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli y quedarán con un pie en juzgados de origen

el Senado de la Nación debatirá un tema que divide de manera terminante al oficialismo y la oposición: los traslados irregulares y a dedo de tres jueces a cargos fundamentales para la investigación de causas de presunta corrupción que realizó Mauricio Macri y a quienes actualmente Juntos por el Cambio busca proteger a lo que de lugar

De configurarse el rechazo que se espera en el Senado, la pelota pasará directamente al despacho presidencial de la Casa Rosada. Desde la oficina de CFK y el recinto, el trámite pasará a manos de Alberto Fernández, quien debería determinar su regreso a los juzgados de origen para los cuales los tres jueces cuestionados sí obtuvieron las validaciones que indica la Constitución Nacional

Finalmente,Es que hoy la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó la convocatoria para una sesión especial este miércoles a las 14 para debatir los traslados de los camaristasy del juez de tribunal criminal federalEn el decreto que dispuso la titular de la Cámara alta se precisa también, como primer punto del orden del día, que se prorrogarán las sesiones virtuales. Además se debatirán dos normas más, una sobre pesca ilegal -que ya tiene media sanción y se convertiría en ley- y otra que crea un Fondo Nacional de la Defensa.Lo que se discutirá en concreto el miércles es los pliegos que el Frente de Todos rechazó hace 10 días con dictámenes de comisión firmados por el oficialismo y la senadora Magdalena Solari Quintana, del Frente Renovador de la Concordia., que preside la legisladora oficialista Anabel Fernández Sagasti y cuya validez cuestionó Juntos por el Cambio. Justamente esa ausencia fue el argumento principal del Frente de Todos para cerrar el trámite mientras que otros siete jueces, que sí participaron y defendieron sus respectivos traslados e incluso algunos coincidieron con el oficialismo en que generaría mayor tranquilidad la aprobación de sus pliegos, aún esperan su dictamen para conocer su futura situación.Aunque la intervención del Senado es sólo a los efectos de validar o no los traslados (algunos de gestiones anteriores a Juntos por el Cambio), el senadorsolicitó que el Consejo de la Magistratura evalúe posibles sanciones a los tres jueces que se ausentaron de la audiencia por “incumplir” el mandato constitucional.por los que se trasladó a estos jueces, sin que volviera a intervenir el Consejo de la Magistratura o el Senado. Además denunciaron como “nula” la audiencia. Según el espacio opositor, sólo podrían ser revisados por el Poder Judicial y no por el Senado.Según las especulaciones del oficialismo y los números que maneja en el Senado,para que deban retornar a sus cargos de origen.Sin embargo,espera la decisión que se produzca en el Senado, y luego eventualmente en Presidencia, para avanzar frente al reclamo elevado al más alto tribunal por Bruglia, Bertuzzi y Castelli.La afirmación de que los supremos avanzarán, en uno u otro sentido, no es un desatino o una opinión periodística."Los planteos de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli son planteos de naturaleza muy excepcional que, por esta y otra razones, requieren ser analizados con muchísimo detenimiento", le dijo a La Nación el ministro de la Corte, fáctica y habituamente muy alineado con los intereses de Juntos por el Cambio, sobre la presentación por parte de los camaristas de un recurso de per saltum para evitar ser traslados.También reveló que ya lo discutieron con el resto de jueces y argumentó por qué deben tomar postura: "Los ministros hemos estado intercambiando opiniones, como parte de la necesaria deliberación que precede a la resolución de casos de esta envergadura. Ello en modo alguno debería generar suspicacias ni motivar ninguna conjetura acerca del modo en que la Corte habrá de decidir. La Corte va a decidir".E insistió en que ", preanunció Rosenkrantz, en un mensaje en que pareció intentar dar tranquilidad, aunque no queda claro a quién.