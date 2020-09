Oficial: el Gobierno dejó sin efecto los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli y la Magistratura ya notificó a la Cámara

los polémicos jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli deberán volver a sus juzgados de origen, tras las dos acciones que se requerían luego de que ayer el Senado no colvalidara los traslados a dedo que había realizado Mauricio Macri

Es oficial, al menos hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación -como ya anticipó- defina la cuestión de fondo:Por un lado,Con las normas publicadas, que llevan la firma del presidente Alberto Fernández, el Poder Ejecutivo anula los decretos emitidos por Macri en 2018, que establecieron el traspaso -sin acuerdo del Senado- de los tres magistrados.El decreto 750/2020, que deja sin efecto el N° 278/2018, establece que el traslado de Bruglia del "Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital Federal a la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Sala I, no había completado el procedimiento previsto en el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional ni se ajustaba a los parámetros estatuidos por la Corte Suprema en las Acordadas Nros. 4/18 y 7/18"."Más allá de la terminología empleada, en el citado decreto se configuró en realidad un nuevo nombramiento, en un nuevo cargo, que no coincide en la totalidad de las condiciones en razón de la jurisdicción, grado y materia respecto de aquél para el cual había sido originariamente designado, y por ese motivo, debía completarse el procedimiento complejo previsto constitucionalmente", dice la norma.También recuerda que la Constitución establece "un único mecanismo para el nombramiento de los jueces federales" en base a "una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública”.De la misma forma, el decreto 751/2020 deja sin efecto el N° 902/18 que dispuso el traslado del Juez de Cámara Germán Andrés Castelli del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 de la Capital Federal.En los considerandos también menciona que el traslado tampoco había completado el procedimiento previsto en el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional ni se ajustaba a los parámetros de la Corte, al tiempo que no pasó por el Senado.Finalmente, el decreto 752/2020 deja sin efecto los números 438/10 y 835/18 que dispusieron los traslados del Juez de Cámara, Pablo Daniel Bertuzzi, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de La Plata, al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital Federal, y de éste último a la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, Sala 1, por las mismas irregularidades citadas en los casos anteriores.Los decretos publicados hoy llevan la firma de Fernández; del jefe de Gabinete,; y de la ministra de Justicia,Esa notificación es necesaria debido a que. Es así que esta cámara deberá informarle a Bruglia y Bertuzzi, y al rebelde Castelli, la determinación.En concreto, el Consejo comunicó a la Cámara que, por decisión del Senado, votada ayer y refrendada por los decretos firmados por el Presidente y publicados hoy en el BO, se dejó "sin efecto" los decretos que dispusieron los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, con firma de Macri.Con esta decisión,De todas maneras, se trata de un nuevo paso formal, porque para la efectivización de la medida -es decir que los magistrados vuelvan a sus cargos de origen- ahora resta que la propia Cámara Federal de Casación Penal comunique formalmente la decisión adoptada a los propios jueces.