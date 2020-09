Alberto convocó a Kicillof, Larreta y los gobernadores para definir cómo siguen las restricciones por la pandemia

El presidente Alberto Fernández convocó para esta tarde a las 18 al gobernador bonaerense Axel Kicillof y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para un encuentro presencial en Olivos, para definir cómo sigue el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, que vence el próximo domingo 20 de septiembre. También se invitó a los mandatarios del resto de las provincias, que partiparían de manera remota

Según trascendió, la invitación a Larreta fue efectuada por, secretario general de la Presidencia. Ocurre luego del ruido entre las gestiones nacional y bonaerense del Frente de Todos y la porteña de Juntos por el Cambio por el traspaso de la Ciudad a la Provincia del punto de coparticipación extra quele había dado a la administración de su sucesor.El Presidente, según versiones periodísticas, quería que el encuentro fuera más temprano, pero Larreta le dijo a Vitobello que no podía porque tenía un Zoom de trabajo. A pesar de esto, el jefe de Estado está evaluando que, luego de la reunión tripartita, Kicillof se retire y el alcalde porteño se quede para hablar solas de los roces que se acrecentaron la última semana entre ambas administraciones.De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud nacional, se informaron 11.674 nuevos casos de Covid-19, de los cuales 6078 son de la Provincia de Buenos Aires y 813 de la Capital Federal. Además, se registraron 113 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 12.229 la cifra de muertos desde marzo pasado, con una tasa de mortalidad de 267 personas cada millón de habitantes y de letalidad del 2,1% sobre los casos confirmados.Los gobiernos nacional, bonaerense y porteño comenzaron a definir ayer la continuidad del aislamiento por la pandemia, en una reunión en la cual se analizó la situación epidemiológica del coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).El encuentro se desarrolló desde las 19 en la Quinta de Olivos, donde el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, recibió a sus pares bonaerense, Carlos Bianco, y porteño, Felipe Miguel, informaron fuentes oficiales. Los tres funcionarios evaluaron la situación sanitaria del virus en la Provincia y en la Ciudad y acordaron volver a dialogar este jueves para avanzar en la definición de las medidas que se implementarán en la nueva etapa del aislamiento que comenzará a regir desde el lunes 21., porque habría consenso en que no sea televisado ni en conferencia de prensa. Aún no está confirmado si habrá o no encuentro virtual previo entre el Presidente y los gobernadores.. Siempre con la evaluación específica de cada provincia para cada región o distrito interno.Desde la provincia de Buenos Aires informaron que la posición ante la próxima fase "es continuar lo más parecido posible a la situación actual", al tiempo que la Ciudad trasladó la propuesta de abrir más espacios gastronómicos al aire libre y el plan de regreso a clases en plazas y otros espacios.Durante la reunión en Olivos, el jefe de Gabinete porteño planteó "algunas de las reaperturas" que la gestión de Rodríguez Larreta apunta a implementar desde el lunes, como la posibilidad de abrir los espacios al aire libre de los comercios de gastronomía, como patios y terrazas, dijeron las fuentes.En rigor, la propuesta fue rechazada semanas atrás por Cafiero, cuando autorizó solamente la posibilidad de instalar mesas y sillas en el exterior de los locales, sobre veredas y calles.