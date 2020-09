¿Habrá una marcha de la CGT el 17 de octubre para apoyar al Gobierno de Alberto?

desde la CGT advirtieron sobre la posibilidad de lanzar "una convocatoria amplia" a los sectores que respaldan a Alberto Fernández para el simbólico 17 de octubre, siempre "tomando todas las precauciones" contra el coronavirus

Después de que en los últimos meses sectores opositores radicalizados, con presencia macrista, se manifestaran con consignas confusas, anticientíficas e incluso con violencia en contra del Gobierno Nacional, con convocatorias no muy numerosas pero con fuerte repercusión mediática,Fue el secretario general de Sindicato de Trabajadores de la Sanidad y co-secretario general de la CGT,, quien hizo pública la idea al llamar a hacer, de cara al próximoperonista, una celebración en la que le gustaría que tuviera participación del mandatario.Daer manifestó quey, en ese punto, fue consultado acerca de la posibilidad de hacer una movilización en apoyo al Gobierno nacional., aseguró el dirigente de la central obrera.No obstante, el líder cegetista advirtió que desde esa central no tienen, pero que sí tienen, en el marco de una entrevista con FM La Patriada.Ante la mala interpretación de algunos sectores,"No tenga dudas", respondió Daer cuando le preguntaron si debería participar el Presidente y, si bien admitió que el tema está en conversaciones, aclaró que dependerá de las "posibilidades" tanto sanitarias como "políticas", en ese "gran armado".Consideró que debería hacerse "una convocatoria amplia a todo el país y a través del desarrollo tecnológico estar en todos los rincones de la Patria".En esa línea, opinó que el presidente Fernández "debe darle un mensaje a todo el país el 17 de octubre", día de celebración para el peronismo."No hay que hablar de oposición, hay que hablar de macrismo para ser más explícito. Se equivocan en el momento histórico que nos toca vivir", evaluó respecto de la oposición, y agregó armaron "células para perseguir y para espiar". Por eso, cuestionó que "cuesta entender cuando se habla tanto de República y se vulneran las cuestiones de la misma".También se metió en el cruce entre el oficialismo y la oposición acerca del valor de la meritocracia, idea que al menos en Juntos por el Cambio mezclan terminológicamente con el concepto de mérito. "No podemos hablar de meritocracia en una Argentina que genera tantas desigualdades desde el punto de partida", dijo, y concluyó contundente: "El mérito se puede juzgar si todos tenemos la misma trazabilidad de la vida. La sociedad y el mundo no se hizo para los elegidos, sino para todos los que lo habitan".