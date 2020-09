Pandemia: en el trimestre más duro, los más ricos ganaron 25 veces más que los más pobres

el INDEC informó hoy que los más ricos ganaron 25 veces más que los más pobres en el segundo trimestre, es decir el período más duro por la Covid-19

#DatoINDEC

Distribución del ingreso: el coeficiente de Gini aumentó de 0,434 a 0,451 entre los 2° trimestres de 2019 y 2020; y la brecha per cápita familiar entre el 10% de la población con mayores y menores ingresos se amplió de 16 a 19 veces https://t.co/81sz3uGMtN pic.twitter.com/CDsXESLMnd — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 24, 2020

Esta desmejora en la distribución del ingreso se produjo en un período de 12 meses en que la inflación fue del 42,8 %, el Índice de Salarios aumentó 36,4% y la actividad económica cayó 19,1%

A pesar del esfuerzo del Gobierno en volcar recursos para los más perjudicados por la pandemia del coronavirus y las restricciones para disminuir los contagios y mientras que Juntos por el Cambio se niega en el Congreso a dar luz verde al Aporte Solidario por única vez de las alrededor de 9 mil mayores fortunas de la Argentina,Según surge de los datos del organismo estadístico, la desigualdad de ingresos entre las personas más ricas y las de menores recursos se multiplicó y se ubicó en el nivel más alto desde que el INDEC comenzó la nueva serie, en 2016.La Encuesta Permanente de Hogares (EPH), realizada habitualmente por el instituto oficial que encabeza, abarcó a una población de 28.604.720 personas de 31 aglomerados urbanos. De ese total, en el segundo trimestre solo el 55,8% percibió algún tipo de ingreso, es decir poco más de la mitad, un porcentaje que se redujo 5,5 puntos en comparación con el mismo período de 2019.Del informe del INDEC surge que, en medio de una desmejora de la distribución según el coeficiente de Gini.El informe "Distribución del Ingreso" precisó además que, al término del segundo trimestre del año.De esta forma, el ingreso promedio per cápita del total de la población, sobre una población económicamente activa estimada en 28.604.720 personas, alcanzó los $16.174, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $11.667 al cierre del segundo trimestre.La suma total de ingresos de la población creció 21,9% en relación con igual trimestre de 2019; los ingresos laborales crecieron 15 % y los no laborales, 41 %.“En la dinámica de 'no laborales' se destacaron los subsidios o las ayudas sociales del Gobierno” en medio de la pandemia de coronavirus, precisó el Indec en su informe.En medio de esta situación, el segundo trimestre del corriente año mostró una desmejora en los términos de equidad, en base a lo reflejado por el Coeficiente de Gini, que tiene al número cero (0) como el nivel de mayor igualdad y al uno (1) con el mayor desequilibrio.Así, e, mostrando la complicada herencia económica que dejó Mauricio Macri.En ese escenario, la desocupación se ubicó en el 13,1% en el primer trimestre, contra 10,6 de abril-junio, debido a la caída de la actividad económica agudizada por la pandemia.Respecto a la población ocupada, 9.546.078 personas, el Indec dio cuenta que se registró un ingreso promedio de $ 31.868 y uno mediano de $27.000. Hasta el 60% de esa población ganaban hasta $ 30.000Además, "se observó una caída de 2.585.452 personas ocupadas con ingresos respecto al mismo trimestre del año anterior”, precisó el informe del Indec.