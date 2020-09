Fuerte crítica de Fernández a Rosenkrantz por su "ahínco" en tratar los casos de los jueces que Macri puso a dedo

hoy el presidente Alberto Fernández se preguntó "qué está buscando" la máximo autoridad del Poder Judicial al acceder a lo que fue durante el último gobierno "un escándalo jurídico”

Después de que, el titular de la Corte Suprema de Justicia, convocara por su cuenta y fuera de agenda a un acuerdo extraordinario el próximo martes para tratar el pedido de los tres jueces quecolocó en cargos centrales a dedo y por fuera de los requisitos constitucionales,, reflexionó el mandatario nacional en diálogo con Radio 10.Es que la citación del titular de la Corte a los supremos para el próximo martes responde a un pedido de urgencia presentado por los jueces, cuyos traslados había sido impulsados por Macri sin acuerdo del Senado y ahora fueron revocados por esa Cámara tras faltar a una citación para exponer sus argumentos., o sea que quiere decir que es un escándalo que ellos hicieron. Si yo quisiera aprovecharme de lo escándalos que hicieron, no haría nada de lo que hice. Legítimamente podría buscan un juez federal que me caiga simpático, a esos que llaman jueces K, que no sé si existen todavía, pero eso está mal”, afirmó énfaticamente Fernández.En ese punto, se preguntó cuál es el objetivo de Rosenkrantz al avanzar en este sentido: “¿Qué está discutiendo la Corte? Tengo una sola cosa en claro: los que defienden esto son los que quieren seguir manipulando a los jueces con lo hicieron durante el gobierno anterior.”.Fernández reveló incluso que a uno esos jueces que fueron desplazados lo conoce desde que tiene 17 años y confesó que lo conocía personalmente. “Más allá del afecto persona que puede tener, es incomprensible lo que ocurrió”, dijo. “Lo que hay que hacer es poner jueces probos, dignos y capaces”, enfatizó. “Los que se quejan son los que siempre han manipularon a los jueces y siente que pierden el poder de manipularlos”, remarcó.El jefe de Estado remarcó que durante su gobierno "no hubo un solo juez removido", que "no se le saca la causa a ningún juez" y que "se respetó el principio de juez natural a rajatabla" y señaló que la reforma judicial impulsada por su Gobierno "lo único que crea son nuevos juzgados".