Coronavirus: Provincia prueba que pusieron "en tiempo real los datos" y que debería hacerlo "el resto del país"

las máximas autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia salieron a despejar las dudas y a explicar que, en realidad, lo que se hizo fue poner "en tiempo real los datos" de las muertes por Covid-19 y que debería hacerlo "el resto del país" para sincerar sus estadísticas

"En el resto del país falta hacer ese trabajo. ¿Si los datos de los fallecimientos tienen el mismo error? Sí, lo tienen. En la Provincia está saldado ese error pero no en el resto del país. Nosotros pusimos a disposición el sistema para que todos los distritos y la Ciudad de Buenos Aires lo puedan usar"

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que encabezamodificó la forma de contabilizar los fallecidos por coronavirus al incorporar un nuevo instrumento que amplía bases de datos y que hizo que a la información acumulada se agreguen personas que habían muerto por la enfermedad pero cuyos decesos no habían sido computados. Se trata de una metodología que no se aplica en el resto del país, incluida la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, ex funcionarios del macrismo, trolls y "periodistas" acusados de delitos de violencia de género usaron medios y redes sociales, una vez más, para atacar con poco fundamento a la gestión bonaerense.Por eso,En primer lugar, el ministro de Salud,, explicó las razones de la nueva estrategia del gobierno bonaerense para la gestión de la información sobre coronavirus, a partir de la cual se agregaron 3523 fallecidos en la provincia que no habían sido computados como muertos por esa enfermedad previamente. “Cambiamos el sistema de conteo de casos fatales porque había retraso en la información”, afirmó en declaraciones a AM750., detalló.El ministro descartó cualquier tipo de ocultamiento de datos en la provincia y precisó que había demoras a la hora de notificar los fallecimientos. “Lo mismo sucede en la Ciudad. Pero esto no es responsabilidad del ministro de la Ciudad ni del ministro de la provincia. Esto es responsabilidad de los efectores de salud. No se ocultan los datos. Llegan retrasados. Cuando el resto de las provincias o jurisdicciones cambie el sistema de registro, se va a ver un salto en las mediciones", dijo al programa Toma y Daca.Una vez más, el macrismo sacó a la cancha al devaluado ex secretario de Saludpara la crítica: “Es incomprensible e inadmisible que después de 7 meses de pandemia no se puedan cargar los datos claramente, que era lo que sospechábamos. Esto ya se venía viendo, sobre todo en la carga de muertes. Esto pone un velo de duda sobre el resto de los indicadores que se reportan diariamente, como casos, test, camas de terapia y hospitalizaciones”.Sin dar cuenta que ninguna provincia ni distrito, incluyendo los gestionados por Juntos por el Cambio como la Ciudad, Jujuy, Mendoza y Corrientes, avanzó en la mejora que sí realizó ahora la Provincia de Buenos Aires, Rubinstein continuó con su idea. “Las cifras son brutales y las proyecciones que hay que hacer son completamente distintas para la toma de decisiones, sobre las medidas que hay que implementar". También se sumó a la crítica PRO el polémico dirigente farmacéutico que va a marchas opositoras y anticuarentenaEspecialistas, como el físico e investigador del Conicety el doctor en Ciencias Químicas que difunde modelos y datos gráficos en redes,, en cambio, defendieron la decisión.Lo que ocurrió es que el gobierno bonaerense decidió unificar las bases de datos en las que se registran las personas con coronavirus fallecidas en los 135 distritos de la provincia. Gollan precisó que la metodología de trabajo que se aplica desde hoyEl viceministro de Salud bonaerense,, dijo por su parte que desde hace algunas semanas sabían de los fallecimientos no informados por coronavirus y reiteró que, lo cual derriba el ataque que emprendió JxC a través de Rubinstein."Lo encontramos -por los datos de los fallecimientos- pero entendíamos que estaba sucediendo esto. Lo que empezamos a hacer es enviar notas a cada institución, a cada sanatorio, y les decíamos `mirá que encontramos esto, esto y esto´, que en el fondo siempre se iba a encontrar pero se iba a encontrar más tarde", enfatizó.Kreplak también explicó que "la información de la epidemia no son sólo los fallecidos, más allá de que son importantes", marcando que tenían los datos suficientes para tomar las medidas sanitarias correspondientes.Según el viceministro de Salud provincial, lo que encontraron en el distrito también sucede en el resto del país y remarcó en declaraciones a radio Rivadavia que sólo falta que se registre., completó.