Siguen los Zoom de JxC: Macri dice que las medidas contra el Covid fueron ineficaces y piden volver a la normalidad

la conducción de Juntos por el Cambio hizo su Zoom de los lunes y, con Mauricio Macri a la cabeza, le exigió al Gobierno prácticamente volver a la normalidad

A pesar de que en el mundo la pandemia retoma graves cifras de contagiados y fallecidos, que en la Argentina la situación sigue siendo preocupante en algunos puntos del país y que, a la vez, las aperturas de sectores económicos ya han alcanzado casi a la totalidad de la actividad,En concreto, desde JxC le reclamaron al Gobiernoporque, según su particular mirada,Por eso, exigieron “permitir la circulación entre gente que precisa trabajar eliminando las aduanas internas”, para lo cual consideraron, según contó NA, que “debe comenzar a normalizarse el transporte aéreo, terrestre e interjurisdiccional, con los protocolos correspondientes, como ya ocurre en todos los países”.En la habitual videollamada que mantienen los lunes para hacer política y que ya les valió varios cruces internos entre el sector denominado "halcones" y aquellos más dialoguistas conocidos como "palomas", los dirigentes de la coalición opositora insistieron, además, en queEl frente opositor se pronunció así con sus referentes del PRO, la UCR y la Coalición Cívica presentes, entre los que se destacaron Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Alfredo Cornejo, Martín Lousteau, Maximiliano Ferraro y Miguel Ángel Pichetto, entre otros dirigentes."La cuarentena extendida no ha frenado la circulación comunitaria y hemos llegado a esta situación extrema, con educación limitadísima, con pérdida de empleo y de actividades que todos los días bajan sus persianas y sin un horizonte claro", agregaron.Al respecto, JxC intentó argumentar que "la responsabilidad individual y colectiva se ha demostrado como el mejor antídoto". E insistió: "Es ahí donde debemos poner el eje, para no seguir con ciudadanos cada día más pobres y angustiados por la realidad de la falta de un plan de salida lógico y coherente".En ese marco, plantearon la necesidad de "permitir la circulación entre gente que precisa trabajar eliminando las aduanas internas", para lo cual "debe comenzar a normalizarse el transporte aéreo, terrestre e interjurisdiccional, con los protocolos correspondientes, como ya ocurre en todos los países".Trascendió que en su intervención en la videoconferencia, Macri criticó "la posición extrema" del Gobierno en el manejo de la cuarentena y llamó a "recuperar las libertades individuales que están contempladas en la Constitución Nacional".Formaron parte también de la reunión virtual Patricia Bullrich, Mario Negri, Luis Naidenoff, Cristian Ritondo, Humberto Schiavoni, Juan Manuel López y Maricel Etchecoin.