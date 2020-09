Cuadernos: la Justicia pide las grabaciones de "arrepentidos" que obviaron Bonadio, Stornelli, Bruglia y Bertuzzi

la Cámara Federal de Casación Penal, máxima instancia penal del país, le exigió al juzgado desde el que Claudio Bonadio impulsó la investigación hasta su fallecimiento, las grabaciones de las declaraciones de los "arrepentidos" obligatorias por ley que nunca ordenaron ese juez ni el fiscal Carlos Stornelli y que obviaron los trasladados a dedo Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi

Por primera vez, la Justicia dio un paso a derecho que puede. Es queEn concreto, tal como reveló Tiempo Argentino en una nota de Néstor Espósito, los camaristasdispusieron una, lo cual implica un requerimiento previo a resolver planteos de fondo, como nulidades, sobreseimientos y oposiciones a elevación a juicio oral., sostiene la decisión de los jueces a la que accedió el mencionado medio.El artículo 6 de la ley 27.304 -conocida como "ley del arrepentido", impulsada y sancionada por el macrismo- determina que “las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”.Sin embargo, el tratamiento del expediente nacido por las anotaciones del chofer Oscar Centeno en cuadernos que desnudaban, presuntamente, la corrupción kirchnerista, hasta ahora había obviado la ley: eEl fiscal rebelde Stornelli y el fallecido juez Bonadio no habrían ordenado grabar nada o al menos nunca mostraron tales registros ante los reiterados pedidos, yComo recuerda Tiempo, los abogados defensores Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, por el ex ministro Julio De Vido, cuestionan desde el inicio del expediente las condiciones de arrepentimiento, ya que sospechan que la incorporación de los empresarios imputados a ese régimen que implica reconocer responsabilidades penales a cambio de reducir sustancialmente sus consecuencias en un juicio oral, no fue producto de una decisión voluntaria.Según evalúan, todos o casi todos los arrepentidos fueron presionados por Stornelli y Bonadio para involucrar en la investigación a CFK, entonces senadora y actual vicepresidenta de la Nación, y a los funcionarios que la acompañaron en su gestión presidencial.Con la muerte de Bonadio, el juzgado 11 de Comodoro Py quedó en manos de. Esto significa que éste deberá buscar en si esas grabaciones existen y, si es así, entregarlas a Casación Penal para que se corrobore si los "arrepentidos" dijeron lo que escribieron el fallecido juez y Stornelli. Si, en cambio, no hay ningún registro, como se sospecha, tiembla el expediente.Si no aparecen los registros que exige la Justicia, todos los procesados, presos y enviados a juicio oral por Bonadio y Stornelli y confirmados por Bertuzzi y Bruglia, iniciarán nuevas rondas de pedidos de nulidad en los tribunales, esta vez con el as de espadas en la mano. Qué dirá el macrismo y la prensa opositora si ocurre esto último es cantado, aunque esté claramente ajustado a derecho.