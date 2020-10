Quién es el golfista amigo de Macri con pedido de captura de Interpol acusado de violencia de género

el famoso golfista y casi candidato de Cambiemos Ángel Cabrera tiene pedido de captura internacional, después de que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitiera el alerta roja en su búsqueda debido a la denuncia por violencia de género que le realizó su ex pareja

Cada vez más comprometido con la Justicia se encuentra uno de los mejores amigos deen Córdoba y el deporte:Así lo informó a los medios locales (y reprodujo Cadena 3) Carlos Nayi, abogado de Cecilia Torres Mana, la mujer que acusa al deportista, señalando que “Interpol se comunicó con la Dirección de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, y notificaron el código rojo”. Se trata de una alerta máxima en la base de datos por las medidas de detención dispuestas por dos tribunales."Pato" Cabrera, de 50 años, debió presentarse el pasado viernes 14 de agosto en el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, pero como no lo hizo la Justicia allanó su casa en la ciudad de Villa Allende y la policía fue notificada por el casero que el golfista no estaba en el país.El ganador del US Open 2007 y del Masters de Augusta en 2009 participó el mes pasado en el Campeonato Senior de Ohio, Estados Unidos, válido por el circuito del Champions Tour, para mayores de 50 años, quedando en el puesto 76 entre 81 jugadores, con 236 golpes (+26), certamen que tuvo como ganador al norteamericano Jerry Kelly con 208 (-2).Para salir del país, Ángel Cabrera debía solicitar autorización judicial y, presuntamente, tampoco cumplió con ese requisito. La causa que lo implica tuvo su desenlace en diciembre de 2016 cuando, según la instrucción del expediente, su ex pareja, Torres Mana, lo denunció por “maltratos y golpes de puño en la cara”.Nayi relató que el fiscal Griffi envió un oficio a Interpol para que se “ubique y capture a Cabrera en el lugar en donde se encuentre y sea trasladado inmediatamente a la Argentina”.El letrado precisó que el cordobés está a punto de enfrentar un proceso de enjuiciamiento, ante la Cámara Segunda del Crimen, en dos causas acumuladas por violencia de género en contra de su representada, una por “lesiones leves calificadas y amenazas”, del 2017, y otra por “lesiones leves calificada y hurtos” del 2018.El defensor del golfista, Miguel Gavier, había manifestado a los medios que “cuando pueda, Cabrera volverá al país" y que no lo había hecho hasta el momento "porque no hay vuelos”, cosa que no es cierta.En 2014, cuando todavía era jefe de Gobierno porteño, Macri se decidió a sumar a personalidades del espectáculo y el deporte para ganar adeptos en el interior del país en su carrera por ser presidente en 2015, algo que finalmente consiguió. Se enfilaron en esa línea Martiniano Molina, Julio Cruz, Segundo Cernadas, Carlos Mac Allister, Miguel del Sel, entre otros.En Córdoba, luego de convocar al ex árbitro de fútbol Héctor Baldassi y al dirigente de basquet Lábaque, Macri se acercó a los golfistas Eduardo "Gato" Romero y Ángel "El Pato" Cabrera, algo que finalmente no se materializó pero continuó mostrándose junto al ahora buscado por Interpol.