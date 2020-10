El Gobierno anunció que se prohibirá a los funcionarios "de alto rango" la compra de dólar ahorro

el ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó que los funcionarios "de alto rango" del Poder Ejecutivo que encabeza Alberto Fernández en la administración nacional no podrán comprar dólares para ahorro de aquí en adelante

En la antesala de los importantes anuncios económicos que el Gobierno realizará en minutos,La medida será anunciada en los próximos días por el Banco Central, según confirmó el ministro durante una entrevista en Ámbito Debate y estará vigente mientras dure el ATP., explicó en diálogo con los periodistas Jorge García y Julián Guarino.El ministro confirmó también que -luego de este anuncio- no habrá nuevas medidas de restricción sobre el dólar. Esta extensión de la prohibición de compra surgió luego de que esta semana se conociera que los trabajadores o empleados que hayan cobrado su sueldo a través de este beneficio también quedaban excluidos de la habilitación.Guzmán consideró fundamental también que la Argentina vaya generando las condiciones para que los ciudadanos puedan ahorrar en pesos. “Tenemos que ir generando confianza en los activos en nuestra propia moneda”, dijo y explicó que, a pesar de la pandemia, este año los depósitos en pesos “crecieron y tuvieron un retorno positivo”.“Hay que generar confianza para generar ahorro en nuestra moneda”"No va a haber medidas cambiarias respecto al cepo"“El objetivo con el FMI es refinanciar los préstamos, hay que tener mucho cuidar con el endeudamiento en dólares”"Los objetivos centrales son generar trabajo y reducir la inflación”“Sistemáticamente las expectativas de mercado sobre inflación estuvieron desalineadas de la realidad y nuestras proyectos fueron más acertadas”“Queremos propiciar una recuperación que se mantenga en el tiempo y que la argentina se ponga de pie”“Aumentar las exportaciones nos va a generar la capacidad de tener reservas y un colchón de dólares”“Estamos en otra etapa de la pandemia y requiere afinar la política monetaria” y vaticinó una suba de tasas de interés.“El swap con China es una posibilidad, pero no necesariamente se va a utilizar, ya se verá. Hoy avanzamos con otros instrumentos”“China es un gigante del mundo y es un país con el que tenemos que tener relaciones comerciales”“Estamos determinando reglas de juego para el sector energético”“Estamos en una etapa avanzada del plan gas para generar un aumento en la producción y no depender de las importaciones”