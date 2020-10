02.10.2020 / Escandaloso

Nannis denunció que fue amenazada y teme por su vida debido a que expuso los negocios de Macri con Caniggia

La ex esposa del ex jugador de la Selección declaró ante la Justicia que está siendo seguida y amedrentada, con vehículos e incluso una "sevillana", por "manejar información sensible" de los negocios habría hecho el macrismo con el "Pájaro" en el caso "parques eólicos". Aseguró tener miedo por su seguridad y la de sus hijos, por lo que pidió custodia.