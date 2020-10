Clases, vacaciones, Navidad, vuelos, shoppings y fútbol: cómo sigue el aislamiento y de qué hablará Alberto

ahora el presidente Alberto Fernández volverá a ponerse al frente del anuncio y ser quien presente la nueva etapa del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO)

se prevé que el anuncio de la extensión del ASPO sea mañana. El jefe de Estado “va a recuperar la centralidad, va a hacer el anuncio”, confirmó a Página 12 una fuente del gobierno nacional. El mandatario volvería a recurrir a gráficos comparativos y explicaciones sobre las razones de las nuevas medidas

Después de que en la última extensión de la cuarentena el Gobierno nacional informó a través de un spot las medidas sanitarias por el coronavirus,Según trascendió, el jefe de Estado abordará como ejes de su discursoEn este sentido, Fernández pondrá fuerza en que la nueva etapa será clave para definir la, un sector que motoriza habitualmente a la economía y que sufre la pandemia particularmente, y, respetando los protocolos "con muchos cuidados en casa".Se espera un anuncio de, en camino "hacia una cuarentena menos restrictiva”. Así, la idea es la habilitación para salidas regulares en el sector aerocomercial y los micros de larga distancia, que estarán destinados a personal esencial y aquellos que tramiten un permiso especial. La fecha apuntada es el 19 de octubre para ese tipo de intercambios, mientras que para el turismo se deberá esperar un poco más, posiblemente hasta diciembre, siempre sujeto a la evolución de la pandemia.En materia educativa, hoy en el Consejo Educativo se avanzó también en un plan para regreso a clases, con particularidades y diferencias según el distrito. "Es todo en un contexto de avance en la reactivación de distintas actividades", dijeron desde a Casa Rosada.Lo que parece haber es un. Siempre sujeto a la mirada epidemiológica de cada región. En la ciudad de Buenos Aires se aspira a una mayor flexibilización que la Nación y la provincia de Buenos Aires. Hay provincias, en tanto, que ya avanzaron y otras que lo hicieron y debieron retroceder.En cuanto al deporte, y particularmente el fútbol profesional, después de cinco meses de inactividad los equipos de Primera División ya volvieron a los entrenamientos y amistosos tras el acuerdo alcanzado entre la AFA y el Gobierno nacional. Ahora. La idea es que este regreso sea para finales de octubre o los primeros días de noviembre bajo estrictos protocolos y medidas sanitarias para evitar los contagios en el marco de la pandemia.La última palabara se terminaría de definir la semana que viene en una reunión prevista entre Alberto; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Salud, Ginés González García y su par de Deportes, Matías Lammens.Por otra parte,, es decir, el ingreso restringido y controlado de gente. A la vez que se prevé un regreso al trabajo de las trabajadoras domésticas y una apertura de actividades sociales en los clubes de no más de 10 personas.Por lo pronto, el Presidente se reúne desde las 17 vía zoom con varios gobernadores, donde la situación del coronavirus es más grave y el Consejo Federal de Educación, que integran los 24 ministros de todo el país, definiría hoy si autoriza o no la vuelta a las actividades educativas.Según Infobae en base a fuentes de la Casa Rosada, aún no está cerrada la agenda de la reunión del Presidente con el gobernador bonaerense-que está en aislamiento preventivo- y el jefe de gobierno porteño, ya que estos se encontraron hoy con sus equipos de expertos en epidemiología para mañana avanzar en un esquema tentativo del plan de nueva cuarentena. Particularmente, el de la Provincia de Buenos Aires también mantuvo comunicación con intendentes.Así las cosas,. No está confirmado ni trascendió por cuánto tiempo será esta vez la extensión después de este domingo 11 de octubre. Si es por dos semanas, cubrirá lo que queda de este mes, mientras que si se decide prolongar la medida por tres semanas, se alcanzará unos días de noviembre.No está definido si el anuncio incluirá una conferencia de prensa, una modalidad que se extendió hasta el quinto mes de la cuarentena y que después se fue ralentizando. Tampoco se decidió el lugar de la transmisión, aunqueEn los últimos días, Fernández se reinstaló en Casa de Gobierno y, por lo tanto, ese lugar volvió a ser el epicentro de las decisiones de Estado. De mantenerse este criterio, el anuncio se hará desde allí.Nuevamente no será de la partida el binomio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). No solo porque esa región dejó de ser exclusivamente la más afectada por la pandemia, que se expandió a las provincias, sino porque el bonarense está aislado preventivamente por un contacto estrecho por coronavirus y porque el porteño tomó distancia del gobierno nacional tras el contrapunto por la coparticipación que Nación recobró de la Ciudad.