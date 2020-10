Kicillof anunció una apertura "gradual, condicionada e intermitente" de actividades en el conurbano a partir del 19

el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció el inicio de un plan "gradual, condicionado e intermitente" de reapertura de nuevas actividades en el conurbano y el interior bonaerense

Por videoconferencia desde la residencia oficial, donde transita el aislamiento preventivo por haber sido contacto estrecho de un colaborador que dio positivo de coronavirus,El mandatario informó hoy que,, es decir dentro de poco más de una semana,, y que ademásAsí lo afirmó esta mañana al dar a conocer cómo continuará la nueva etapa del aislamiento social preventivo y obligatorio y la de distanciamiento en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la fase en la que se encuentra cada municipio en relación a su situación epidemiológica.Kicillof participó de los anuncios desde la residencia oficial a través de una videoconferencia, mientras que el ministro de Salud,y la titular de la cartera educativa,, se encontraba presentes en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno provincial.en el Gran Buenos Aires, sostuvo el ex ministro de Economía y actual jefe de Estado provincial, por lo cual a partir del lunes 19 se comenzará con una gradual apertura de actividades.Entre ellas,Por otro lado, Kicillof anunció quey dijo que "se está hablando con los intendentes, directivos y maestros" de esos lugares, ya que "es una tarea muy compleja y de mucho riesgo".Algunas de los distritos en que producirá ese regreso sonAsimismo, Kicillof adelantó que la semana próxima se lanzará el, por medio del cual unos 45 mil maestros y estudiantes avanzados "van a ir a buscar a la casa a los chicos que tuvieron problemas" para conectarse con su escuela., concluyó.En otro orden, Kicillof destacó que desde la administración bonaerense no se va a "acelerar los tiempos ni poner en riesgo" a la población en un contexto de pandemia y valoró que con las medidas tomadas se pudo "evitar una catástrofe muchísimo mayor", tras agradecer a los trabajadores y trabajadoras de la salud y "la solidaridad" de la gente."La curva desciende en el AMBA y la estamos pudiendo controlar, pero la enfermedad se irradió al interior del país", afirmó el Gobernador en sintonía con lo explicado ayer por el presidente, y puntualizó que "ahora más que nunca no hay que ignorar al virus"."Esto no pasó, no terminó, hoy más que nunca para salir de esta crisis necesitamos un Estado presente, un gobierno protector y un pueblo solidario", definió el gobernador tras instar a que "sigamos resistiendo unidos".