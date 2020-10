Día de la Lealtad: cómo será la marcha virtual y qué hacer para participar del evento

El peronismo celebrará mañana el cumplimiento de los 75 años del 17 de octubre de 1945 y, en el marco de los condicionamientos que impone la pandemia y el cumpliendo con el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), en esta oportunidad el Partido Justicialista y el Frente de Todos planificaron una movilización virtual a través de una plataforma digital específica

17 DE OCTUBRE

CARAVANA VEHICULAR A PLAZA DE MAYO



El frente sindical convoca a partir de las 10:00hs a todos los trabajadores a la Plaza de Mayo el Sábado 17 de octubre "Día de la Lealtad Peronista".

El acto oficial será de manera virtual y se podrá acceder a través de la página 75octubres.ar . La posibilidad de ingresar estará habilitada recién después de las 13 de este sábado 17 de octubre. Una vez allí, los usuarios podrán participar al clickear el botón entrar.Una vez que se ingresa en la movilización, se deberá completar un campo virtual que solicita un nombre o apodo, además de la posibilidad de seleccionar la provincia desde la cual cada persona participa. Es imporante aclarar, ante las típicas suspicacias, que no hay que dejar ninguna información personal para formar parte.Una vez seleccionados los datos, se deberá elegir una ubicación dentro de la movilización virtual. Los escenarios disponibles son la tradicional Plaza de Mayo donde el peronismo tiene sus históricas imágenes, el Obelisco, el Congreso, Avenida de Mayo o la Avenida 9 de Julio.Por último, habrá que elegir un avatar, es decir una identidad virtual. Entre las opciones se encuentran los dirigentes y símbolos más importantes de la historia del peronismo: Juan Domingo Perón, Eva Duarte de Perón, Evita y Perón juntos, la fórmula presidencial Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner o el ex presidente Néstor Kirchner.Además, se podrán elegir elementos simbólicos del histórico movimiento político, como el escudo del Partido Justicialista (PJ), un choripán, un bombo, entre otros.Una vez definidos los datos, se desplegará un mapa que mostrará la ubicación junto al avatar. En el margen superior izquierdo aparecerá la transmisión oficial del evento.Según se informó a través de las redes del evento, principalmente mediante un video en que se simula la voz del ex presidente Perón, sonará la marcha peronista a las 17, que será el momento de la finalización del acto y la propuesta es que todos los asistentes pongan el famoso himno del movimiento y suene en todo el país.Según se informó, cada militante peronista que desee participar, y se espera una verdadera multitud, podrá hacerlo: la página oficial no tiene límite de capacidad. La plataforma va a tener un contador de participantes en vivo para monitorear el ingreso de los usuarios. Según informaron los organizadores del evento, ya hubo más de 1 millón de ingresos a la página.Además, se podrá participar de la movilización desde cualquier dispositivo electrónico con conectividad: una computadora, una tablet, el celular o una Smart TV. La plataforma VirtualMov fue creada por el productor Javier Grosman, quien en el pasado estuvo a cargo de la organización del Bicentenario y Tecnópolis.El acto virtual impulsado por la Confederación General del Trabajo contará con la presencia del presidente Alberto Fernández, que va a encabezar el acto en el salón Felipe Vallese de la CGT, en una jornada que buscará promoverlo como el próximo presidente del PJ.Se espera que el jefe de Estado hable alrededor de las 16.30 y, según informaron fuentes de la CGT a Página|12, sería el único orador. Por su parte, desde el oficialismo señalaron a este medio que en caso de que se cuente con la presencia de la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, ambos tomarían la palabra.Por otro lado, se realizarán una serie de videollamadas con referentes sociales y económicos del peronismo, como trabajadores de la salud, centro de jubilados, centros de estudiantes, entre otros. También habría videos con las y los gobernadores justicialistas.En relación a la cantidad de personas presentes en la sede gremial, fuentes sindicales explicaron a este diario que el espacio cuenta con 300 butacas y que todavía "el número no está cerrado", ya que se está trabajando en mantener los protocolos de distanciamiento correspondientes.Desde el Gobierno indicaron que "en la CGT habrá representaciones mínimas de todos los sectores del Frente de Todos". En el marco de la implementación de la cuarentena en estos siete meses, la postura del Gobierno nacional es no impulsar movilizaciones en las calles, justamente para no difundir un mensaje contradictorio con relación a la política sanitaria para combatir el coronavirus.Sin embargo, distintas vertientes sindicales ya organizaron sus propias convocatorias. El sindicato de Camioneros, junto a sus aliados de la Corriente Federal, convocó a una "Caravana de la lealtad", que tendrá lugar este sábado a las 10 de la mañana sobre la Avenida 9 de Julio. La idea es que automóviles, camiones, colectivos, taxis y motos se desplacen hacia Plaza de Mayo.Por su parte, el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo realizará un acto independiente este viernes a las 18, que contará con la presencia del expresidente Eduardo Duhalde y del exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno.@CJS2