La tapa de "Hermano", el libro en que Mariano Macri desnuda la corrupción y los escándalos de Mauricio

se conocieron los detalles de "Hermano", el libro de Santiago O´Donnell que desnuda escándalos de corrupción y de la vida personal de Mauricio Macri, que tiene como fuente nada más y nada menos que a Mariano Macri, el hermano menor del ex presidente

A partir del fin de semana en libreríashttps://t.co/YZSqsfucGA\\%27donnell_hermano — Santiago O'Donnell (@santiodonnell) October 20, 2020

“Como ha sucedido con las grandes revelaciones que cambiaron el curso de la historia, Santiago O’Donnell se encontró con un testigo invalorable. Mariano, el hermano menor del ex presidente Mauricio Macri, le detalló, durante las entrevistas que mantuvieron, el maltrato y el sistema de chantaje y estafas que primero destruyeron a la familia y, luego, a la Argentina”

Finalmente,, publicó el periodista autor de la obra en sus redes sociales, junto a una de las imágenes más esperadas de los últimos días: ade frente, caminando, y una silueta oscura a su lado que podría evocar la figura de Mariano, fuente de la publicación.La editorial que lo publicará es Penguin Random House, la misma que el año pasado revivió el mercado de libros argentino con “Sinceramente”, de, que fue un verdadero best seller. Además de la tapa, Infobae dio a conocer que la fecha exacta en quey El Destape adelantó queLa expectativa que existe por el libro es muy importante. En realidad, hay temor y alerta por parte de Mauricio Macri, pero también en Juntos por el Cambio, ya que el contenido de la publicación no afectaría solamente al ex presidente sino también a toda la administración que aquel encabezó.De hecho, en los últimos días trascendió a través de Página 12 que la familia Macri impulsó múltiples presiones para impedir la salida de la publicación, entre las que se incluyen cartas documento, ofrecimientos de dinero y lobby de poderosos cercanos al macrismo.El libro es fruto de extensas conversaciones que O’Donnell, editor de Internacionales del P12 -periodista de larga trayectoria, autor de varios libros y alguna vez integrante de las redacciones de Los Angeles Times y The Washington Post- mantuvo con Mariano Macri, uno de los hermanos menores de Mauricio.El material recopilado por el autor de “ArgenLeaks” se sostiene en 17 horas de grabación y revela intimidades del ex jefe de Estado de su entorno y de los negocios, que hoy son investigados en causas por corrupción en la Justicia, de la familia. Incluye acontecimientos que van desde su formación en el colegio Cardenal Newman hasta su flamante llegada a la Fundación FIFA, cargo dirigencial en el que fue nombrado en enero de este año días después de terminar su mandato.Según confirmaron a Infobae desde la editorial,. Ese nivel de ventas no es el habitual para el mercado editorial argentino, que el año pasado tuvo varios meses de bonanza gracias a las 350 mil copias que se vendieron de “Sinceramente”., sostiene la sinópsis elaborada por la editorial.Y agrega:Entre los escándalos que se revelarían, trascendió que aparece la venta de IECSA a Ángelo Calcaterra, su primo; el caso Correo Argentino; los parques eólicos; la causa peajes; los Panamá Papers y los Paradise Papers; y posibles testaferros del líder PRO en Boca y en la gestión en la Ciudad.