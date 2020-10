Alberto afirmó que los delincuentes deben "ser juzgados", pero enfatizó que "la primera víctima es el humilde"

Alberto Fernández encabezó un acto de entrega de móviles policiales en pleno conurbano bonaerense y, desde allí, sostuvo que los delincuentes deben "ser juzgados" como corresponde, pero enfatizó que al mismo tiempo "la primera víctima de la delincuencia es el humilde"

"La primera víctima de la delincuencia es el ciudadano más humilde. A quien más afecta la delincuencia es al que transita las calles, el que usa un servicio público de transporte o va caminando para ir a la escuela. La primera víctima no es la que tiene recursos, que tiene formas de cuidarse"

Cuando la problemática de la inseguridad recrudece después de la crisis económica genera en los últimos años y con el impacto global de la pandemia encima,Los pronunciamientos del mandatario ocurrieron en ocasión de su participación este mediodía en Lomas de Zamora del acto de entrega de móviles policiales en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Seguridad para la provincia de Buenos Aires, acompañado por el gobernadory el intendente local,El Presidente aseguró que poner más cámaras y móviles policiales en las calles implicay agregó en ese sentido que cuando se invierteen lo queesya que"Con más móviles recorriendo las calles y la instalación de cámaras el Estado de derecho le está diciendo a los que quieren delinquir que el Estado lo está vigilando y si delinquen va a reaccionar", indicó el mandatario en su discurso.Y agregó: "El Estado de derecho debe garantizar que se pueda realizar todo sin temor a perder la vida por un celular, una zapatilla o una bicicleta y eso lo debe garantizar con mayor prevención"., aseveró el mandatario durante el encuentro y sostuvo que el rol del Estado de Derecho es "prevenir" para que los hechos de inseguridad no se cometan.También destacó la inversión para ampliar la capacidad penitenciaria en la provincia de Buenos Aires, con el problema del hacinamiento carcelario que dejó María Eugenia Vidal como escenario: "Que tengamos condiciones dignas de encierro lo que va a permitir es que cuando esa pena sea cumplida el que salga no vuelva al mismo lugar donde estuvo cuando delinquió sino que vuelva en otras condiciones".Al inicio de su dicurso, Fernández recordó el aniversario de las elecciones de 1983 en la que triunfó el radical Raúl Alfonsín en el proceso de la recuperación de la democracia y afirmó que "celebrar la democracia nos impone entender la seguridad en un estado de Derecho porque es un tema muy complejo que abarca múltiples facetas"."Hoy es un aniversario de la democracia. Un 30 de octubre se terminó la dictadura, fuimos a votar, ganó Raúl Alfonsín, y recuperamos la democracia", dijo el mandatario, y agregó:Por su parte,manifestó que "hoy es un acto muy importante para la seguridad porque, a dos meses del anuncio de un plan de inversión, no van a hacer un póster ni un millón de slogans, sino que los móviles de la policía ya son una realidad para cambiarle la vida de verdad a los bonaerenses"., agregó.El Programa de Fortalecimiento de la Seguridad tiene el objetivo de duplicar la cantidad de móviles policiales, y contempla la incorporación y capacitación de 100 efectivos; la implementación de nuevas cámaras, alarmas, equipamiento, chalecos antibalas y anillos digitales para la detección de patentes. Además, se encuentran en construcción unidades penitenciarias y centros de operaciones, según informaron fuentes oficiales.