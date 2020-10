Lavagna sacudió sin nombrarlo a Macri por negarse al diálogo con Cristina y pidió por la "Hora del Pueblo"

Roberto Lavagna aprovechó la ocasión de los 37 años de la vuelta de la democracia de la mano de Raúl Alfonsín para sacudir a Mauricio Macri y su negativa al llamado al diálogo político para afrontar la crisis impulsado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de su carta pública de días atrás

A 37 años de haber recuperado la democracia y el ejercicio de la soberanía popular, el pueblo argentino merece que construyamos el futuro con diálogos para el consenso 🇦🇷. (Sigue) — Roberto Lavagna (@RLavagna) October 30, 2020

Sin mencionarlo ni referirse directamente a su postura,Esta mañana, el ex presidente salió a condicionar la chance de un diálogo con el Gobierno nacional, como propuso CFK, bajo el argumento de que Juntos por el Cambio solamente se sumaría con. Es decir, consignas abstractas que ni si quiera, desde la subjetividad, tienen coherencia con la gestión macrista., enfatizó Lavagna, en evidente concordancia con la idea expresada por la ex mandataria, a través de Twitter.El ex candidato presidencial del Frente Consenso Federal, que no se integró al Frente de Todos pero que mantiene el diálogo en el Congreso, sugirió ante un análisis de la actualidad constituirpuesto que "la realidad lo reclama", en alusión al documento multipartidario que los partidos políticos firmaron en 1970 para presionar a la dictadura militar autodenominada Revolución Argentina a encontrar una salida electoral.En ese sentido, remarcó la importancia de emplear el diálogo, aspiraciones que el ex ministro de Economía de Néstor Kirchner dio a conocer luego de que la Vicepresidenta escribiera su misiva con motivo de los 10 años de la muerte del mencionado ex presidente, a quien el economista acompañó en la gestión."Es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina", aseguró Cristina en el documento difundido el 27 de octubre.