"No hicieron nada": Alberto recordó la foto fabricada de Vidal chapoteando barro y la subejecución presupuestaria

el presidente Alberto Fernández describió a la iniciativa como destinada "a financiar la vida de la gente porque va a terminar con la inundación que se volvía un padecimiento para muchos argentinos" que habitan en esa región

el mandatario remarcó que del crédito de la CAF ya adjudicado en 2015 para realizar obra pública la gestión de Cambiemos "sólo ejecutó el 5% de ese crédito"

Al encabezar un acto para la firma del contrato de puesta en marcha de la segunda etapa del Plan de Manejo Integral de la Cuenca del Río Luján,Sin embargo, el punto de mayor volumen político de las palabras del mandatario llegó cuando recordó la. En esa oportunidad, la entonces candidata a gobernadora, cargo al que luego accedió, recorrió Pilar junto al multidenunciado ex intendentey prometió "más obras" para resolver la problemática, cosa que no ocurrió y las inundaciones siguen., disparó el presidente Fernández al presidir el acto de firma en la Casa de Gobierno, acompañado por el gobernador bonaerense,Las palabras del jefe de Estado llegan justo cuando nuevamente surgen versiones que señalan que Vidal competiría en las legislativas del año próximo como candidata por Juntos por el Cambio pero no la Provincia que gobernó, sino por la Ciudad, de la mano de. Esta situación, según la hipótesis, perjudicaría la perspectiva dede ir por ese lugar o ubicar allí aFernández y Kicillof encabezaron el acto de firma de contratos de préstamo y garantía para la puesta en marcha de la segunda etapa del Plan de Manejo Integral de la Cuenca del Río Luján, y el Programa Regional de Transporte Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires.El proyecto para la implementación del Plan de Manejo Integral de la Cuenca del Río Luján tendrá una inversión de USD 155,4 millones y consiste en la realización de obras de infraestructura para prevenir las crecidas y controlar los caudales del río en los municipios de Chacabuco, Luján, Mercedes, San Andrés de Giles y Suipacha.En tanto, el Programa Regional de Transporte Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires prevé una inversión de 138,5 millones de dólares, y aumentará la eficiencia a la vez que reducirá los costos de abastecimiento de energía eléctrica para la provincia.En el marco de la presentación de esas obras, Fernández destacó la toma de crédito con "la lógica de hacer obras que mejoren la vida de la gente" y en ese sentido explicó que "este crédito no está destinado a financiar la salida de capitales sino a dar soluciones a problemas de la gente".El jefe de Estado explicó que "el crédito es altamente ventajoso para la Argentina" y criticó al gobierno anterior por "no haber hecho nada, teniendo todo para hacerlo".En su discurso,Sobre el crédito de la Cooperación Andina, sostuvo que se trata para realizar las obras en la Cuenca del Río Luján que "está destinado a mejorar la vida de la gente porque va a terminar con la inundación que se volvía un padecimiento para muchos argentinos" que viven en esa región.Del acto en el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario de Casa Rosada, también participaron el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro; el representante de la CAF en la Argentina, Santiago Rojas; el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo, Christian Asinelli; y varios intendentes bonaerenses.