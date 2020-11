Buena noticia: aseguran que la industria textil ya supera con holgura los niveles prepandemia

diversos sectores de la economía ya están produciendo a niveles que no sólo muestran que se empiezan a superar las consecuencias de la pandemia, sino que además algunas actividades están incluso mejor que en la prepandamia y la pésima situación en que dejó al país Mauricio Macri

Se suman datos oficiales o sectoriales -que muchas veces están más y mejor actualizados que los primeros- que confirman queSegún informó la agencia Télam,, e incluso destacó que"En el sector hoy estamos trabajando bastante bien después de la pandemia", indicó Kim al medio público, y recordó que esto ocurrió a pesar de las restriccions por el coronavirus que hubo en los primeros meses del año: "En marzo cerramos todas las fábricas y los comercios y cayó muchísimo la actividad".Según precisó, una vez que se flexibilizó el ASPO "desde mayo, empezó a repuntar la actividad", y afirmó que "ya en junio o julio se recuperó el 100% de lo que se había perdido en la cuarentena"., subrayó el titular de Pro Tejer.De acuerdo a un informe sobre coyuntura textil, elaborado por la entidad, "el consumo de energía del sector evidencia que la producción creció en septiembre, y se estima que para el último trimestre del año también se registren importantes incrementos".Kim dijo que "hay varios motivos para explicar este crecimiento", y señaló que "uno de ellos es que muchos argentinos viajaban al exterior y traían prácticamente USD 3.000 millones en ropa", pero indicó que "por la pandemia nadie pudo viajar en estos meses".También precisó que "la Argentina en el rubro textil se abastecía en un 50% desde el exterior", y puntualizó que "cuando comenzó la pandemia muchos importadores dejaron de hacerlo". Por eso remarcó que "las importaciones bajaron abruptamente más de 50% interanual".Pero no fue el único punto, ya que el empresario puso sobre la mesa que, ya que -según indicó- la merma en las importaciones también obedece a la decisión de la administración de Alberto Fernández de que "no hay dólares suficientes para malgastar en el exterior".El sector textil, desde el rubro algodonero hasta el comercial, pasando por el hilandero, la tejeduría y la confección, emplea un millón de personas y está compuesto por 30.000 empresas.El dirigente gremial empresario también destacó que "si bien las inversiones no llegarán a ser como las calculadas a principios de año, por el parate que hubo de marzo a junio, serán mayores a las de 2019".Al respecto, el informe de Pro Tejer precisó que la proyección de desembolsos "para el año se ubica en torno a los USD 100 millones", lo cual representa un 56,25% más "si se lo compara el año anterior para el cual el monto invertido cerró en USD 64 millones".En tanto que para el 2021, "se proyectan inversiones relevantes por parte el sector textil que totalizarían unos USD 250 millones", y se estima que "estas superarán las realizadas en el 2011, el año con mayor nivel de inversión de la década".