Alberto confirmó el aumento para jubilados en diciembre y adelantó que las tarifas no subirán al menos hasta marzo

el presidente Alberto Fernández anunció que las jubilaciones aumentarán en diciembre -en la antesala de la discusión por el regreso de la fórmula de movilidad que benefició a los bolsillos entre 2008 y 2016- y descartó incrementos en las tarifas al menos hasta marzo de 2021

En medio de especulaciones que más que desde la realidad encontraban su asidero en versiones periodísticas y opiniones de la oposición,El jefe de Estado aseguró esta mañana que el Gobierno está analizando para fin de añoy aseveró que la pretensión es que "no" queden "por debajo de la inflación", cuestión que llamativamente menciona Juntos por el Cambio para al actual Poder Ejecutivo, cuando eso no ocurrió desde la salida dede la Casa Rosada.La cuestión se puso sobre la mesa a partir de la suspensión de la fórmula de ajuste mientras se debate una nueva de actualización automática, la cual hace días se confirmó que será similar a la que promovióen 2008 y que se compone de la dinámica de la recaudación y de los salarios., anticipó el mandatario en declaraciones formuladas esta mañana al canal A24.Cabe remarcar que ahora la fórmula de actualización automática que se había modificado durante el gobierno de Mauricio Macri está suspendida, y los ajustes se hacen por decreto a la espera de que se establezca el nuevo mecanismo que recién regirá desde marzo de 2021.Economía informó que la fórmula que se propone es. Esto se confirma en un informe del FMI que se conoció en 2016 y que publicó primero la semana pasada Política Argentina , que luego fue recuperado y explicado por la economista Julia Strada.Ese material del organismo de crédito multilateral deja en claro dos cosas: que, ya que la critican en el informe, y queSe espera que la fórmula, que deberá comenzar a regir en el 2021, a diferencia de la sancionada en 2017, generará un incremento del poder adquisitivo de los haberes, gracias al aumento del salario real y de los recursos de ANSES., adelantó Alberto en diálogo con C5N respecto a lo que sucederá con los costos de los servicios públicos para los usuarios. Se trata de un tema central, que algunas versiones periodísticas señalaban para el primer mes de enero del año próximo.En ese sentido, el jefe de Estado agregó:. Las palabras del mandatario se ubican en el marco de que durante la pandemia, el Gobierno congeló los aumentos de tarifas tanto de la luz, el gas y el agua, entre otros, hasta fin de año. En su momento, el secretario de Energía, Darío Martínez, ya había anticipado que desde 2021 se iba a producir una corrección, que ahora el Presidente confirmó que será discutida desde marzo.La idea del Gobierno, según pudo saber este medio, es agrupar a los grupos familiares de los casi 45 millones de argentinos en tres grandes grupos de manera que se redistribuyan los subsidios: en primer lugar, los sectores más pobres, para quienes se evalúa que no haya incrementos de tarifas o que sean muy bajos; un segundo sector -la clase media que se estima en un 45% de la población- para quienes las subas de servicios irían a la par de la inflación; y un tercer grupo que abarcaría según calculan a un 15% de la población con mayores ingresos, que tendrían aumentos mayores.