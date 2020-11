Margarita Barrientos liquidó a Macri: "Se fue del Gobierno y no sé si se olvidó de nosotros"

Se trata del vínculo entre Margarita Barrientos y Mauricio Macri, ya que la referente social y fundadora del comedor comunitario Los Piletones el ex presidente "se fue del Gobierno" y "se olvidó" de ellos

"Si el aporte extraordinario es bueno para todos los argentinos, está bien, porque hoy hay muchas necesidades"

Supieron ser amigos por más de 10 años y expresarse apoyo mutuo y defensa cruzada en las peores situaciones, pero parece ser que ese clima y esa relación llegó a su fin porque una de las partes rompió el diálogo cuando ya no le convino., sentenció Barrientos en declaraciones al programa Buenos Vecinos, que se emite por Radio 10, en palabras que dejan al descubierto que Macri no se comunicó más con ella desde diciembre de 2019.Barrientos no ocultó que ella le dio su apoyo al ex presidente desde sus comienzo en las grandes ligas de la política nacional, cuando Macri dijo que iba a postularse para jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que tenían una relación de amistad., pero se fue del Gobierno y no se si se olvidaron de nosotros”, contó y, en tono de humor pero con picante ironía, remató:La referente social explicó también que en el comedor "hoy hay mucha necesidad y toca remarla mucho" ya que no reciben apoyo de gente “que tenga mucha plata". Y dijo algo muy relevante en cuanto a la solidaridad argentina:Consultada por su postura sobre la media sanción en Diputados que obtuvo elque impulsa el Gobierno para paliar la emergencia económica, Barrientos se mostró a favor.También la consultaron acerca de su postura con respecto al proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y recalcó que está en contra:No es la primera vez que Barrientos sacude fuerte a Macri, principalmente desde fines de 2019, cuando el líder PRO ya se alejaba tanto de la Presidencia como de ella. En aquel entonces le dijo a Perfil que lo que había sucedido con la economía "fue muy triste"."Cuando la economía funciona mal, nos afecta mucho a los más humildes. La gente ha ido perdiendo y eso saca dignidad. Es triste. Había expectativa", confesó.