"¿Vuelve La Mazorca?": las vergonzosas preguntas del macrismo para Cafiero en el informe ante el Congreso

Juntos por el Cambio malgastó la posibilidad de interpelar al jefe de Gabinete, como indica la ley, con una serie de insólitos cuestionamientos, que entre otras cosas indagan si "vuelve La Mazorca", "por qué usan el odio para odiar" o cuáles son las razones para que haya "muros de Berlín dentro del país"

Las preguntas más vergonzosas del macrismo:

Claramente, hechos como el que se puede observar en las preguntas realizadas por la oposición para el informe de Santiago Cafiero a la Cámara de Diputados muestran cómo algunos sectores de la política parecen trabajar solamente para degradar la política:Entre las casi 1900 preguntas que Cafiero respondió por escrito a los diputados se destacan por su vergozosa calidad una serie de consultas que, si bien no están identificadas, se le atribuyen a un integrante del ala dura del interbloque, el radical PRO Álvaro de Lamadrid., le preguntó, por ejemplo, el legislador, como si fuera una cuenta falsa de Twitter.Si bien en el informe que la Jefatura de Gabinete envía a la Cámara de Diputados no están identificados los autores de las preguntas (se los agrupa por bloque), desde el oficialismo le habrían dicho al portal LPO que el autor del insólito cuestionario fue de Lamadrid.- ¿Vuelve la mazorca al país y el ataque y persecución a quienes no son oficialistas y defienden sus ideas ?- ¿Por qué el gobierno es el plan de su Vicepresidente y poner en vilo al país, las instituciones y al propio Presidente?- ¿Por que falta futuro en la política del futuro y sobra pasado y persecución?- ¿Por qué la Vicepresidente y el Instituto Patria son dueños de la agenda del Gobierno y dictan sus políticas ?- ¿Por qué insisten con promover la reforma agraria ? ¿Busca el gobierno una nueva oligarquía del poder y los amigos del poder, como en El Calafate, donde se apoderaron con rapaceria impune la tierra pública?- ¿Por qué mantienen presos liberados y apañan delincuentes con declaraciones desde el poder?- ¿Por qué hay muros de Berlín dentro del país entre provincias y en la entrada de municipios generalmente oficialistas?- ¿Por qué estamos en estado de sitio sin haberse declarado el estado de sitio?- ¿Por qué está cerrado el poder judicial?- ¿Siente que su cargo pende de un hilo como ha trascendido porque la Vicepresidente planea removerlo?- ¿Quieren copar la Cámara Electoral para que avale nuevamente candidaturas testimoniales, reformas electorales que perjudiquen a los partidos políticos y la oposición, reformas electorales como la ley de lemas y eventualmente de la Constitución Nacional, que sean trajes a medida del poder?- ¿Por qué imprimen temerariamente como si no hubiera mañana y generan estanflación sin preocuparse por ello?- ¿Porqué insistieron con el cepo y más restricciones cuando el problema no es el dólar sino los Fernández y las políticas que aplican, que son las que deben cambiar?- ¿Por qué no presentaron presupuesto en 2020 y ahora presentan uno para 2021 que es sarasa, absolutamente ficticio y con metas y estimaciones dibujadas?- ¿Qué le gustó más la postura de Raimundi en la OEA o el voto del embajador Federico Villegas en la ONU sobre Venezuela?- ¿Por qué destruyen empleos , (un millón en 7 meses), con una cuarentena que fracasó y es la peor del mundo?- ¿Por qué alientan la expulsión y salida de empresas del país con la patota de Moyano?- ¿Por qué no le pagan un dólar real al campo para que pueda liquidar y no una suma de 52 pesos que es una burla?- ¿Quién mató a Fabián Gutiérrez?