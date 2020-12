"La justicia no está funcionando bien en Argentina": fuerte apoyo de Alberto a las críticas de Cristina a la Corte

el presidente Alberto Fernández aseguró que comparte los planteos que hizo ayer su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, sobre el Poder Judicial en una carta por el primer año de gobierno del Frente de Todos en la que expresó fuertes críticas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación

A contramano de las diferencias que forzaron interpretar algunos dirigentes opositores y medios de comunicación,En una conferencia de prensa que en la que anunció la firma del contrato para el arribo de la vacuna rusa contra el coronavirus, el jefe de Estado fue consultado acerca de los dichos de CFK y respondió:, aseguró Fernández.En ese punto, desestimó las críticas opositoras que intentan justificar el innegable mal funcionamiento de la Justicia -que percibe una extensa mayoría de los argentinos, según arrojan de forma unánime las encuestas- en que la mirada de Cristina sería por su situación judicial. "No se trata de preservar los derechos de alguien que eventualmente pueda ser sometido ante la justicia", dijo el Presidente., explicó Alberto.Y ejemplificó: "Días atrás vi que a la causa de Río Tercero la elevaron a juicio oral veintitantos años después. ¿Eso es que la justicia funcione bien?" "Yo no quisiera preguntarles sobre los procesos de justicia laboral por despido o los juicios por daños y perjuicios de la justicia civil o los juicios que demandan años por quiebras de empresas en el fuero comercial", continuó en el mismo sentido., aclaró.Luego de criticar al Poder Judicial y respaldar a Cristina, vinculó la situación con elque el Ejecutivo presentó este año ante el Congreso Nacional: "Lo que quiero es tener una justicia que funcione con jueces dignos. Y eso es algo que tenemos que resolver en conjunto.".La Cámara de Senadores, repasó el funcionario, "lo trató (al proyecto de ley) y salió rápidamente", pero "llegó a Diputados y hace meses que está parado". Y desafió a la oposición, principalmente macrista: "Si hay algo que tiene la oposición para proponer o para corregir, que lo digan y lo corregimos. Tenemos que empezar a trabajar en conjunto porque esta justicia así no le sirve a nadie".