Ciccone: planteo por "arrepentido fraudulento" y espionaje de Macri obligaría a la Corte a revisar la condena de Boudou

otro ex funcionario condenado por el mismo expediente interpuso un "recurso de reposición" que le reclama a la Corte "vendada" -como la denomina- su ausencia de análisis del "arrepentido fraudulento" y del espionaje ilegal del macrismo vinculados al caso y, así, invoca la “gravedad institucional” de lo ocurrido y obliga al máximo tribunal a tener que expresarse nuevamente

El ex funcionario puso sobre la mesa "el pago realizado” por el Poder Ejecutivo mediante la compra de un “hotel boutique” al “testigo estrella del caso Ciccone”, es decir el "arrepentido fraudulento" Alejandro Vanderbroele, que fue “sobornado por las máximas autoridades del gobierno presidido por Mauricio Macri”. Según afirmó, “esa Corte, abusando de su ‘venda’ se negó a ver” este elemento

Ladetrás del polémico artículo 280 para cerrar el caso Ciccone sin siquiera evaluar la investigación y así ratificar la, pero no podrá ser y, en este caso con los elementos que no quiso ver incluidos abiertamente en el reclamo.Es queSegún publicó Ámbito Financiero,, ex funcionario de la AFIP que también fue condenado por el caso, cuestionó a la Corte por graves hechos que marcaron el proceso y que,De este modo, el planteo podría bloquear el pedido de los fiscales del caso, que solicitaron que Boudou vuelva a prisión tras el fallo de la Corte que dejó firme las condenas, según advirtieron fuentes judiciales.Hoy mismo, el juez. La idea del magistrado es analizar uno de los argumentos para otorgarle la prisión domiciliaria al ex vicepresidente en medio de la pandemia, relacionado a que su mujer, mexicana, estaba sola sin ayuda al cuidado de dos hijos menores, unos mellizos de dos años.La condena de Boudou ahora está firme, pero la defensa del ex vicepresidente argumentó que se mantienen las condiciones para permitirle seguir cumpliendo su sentencia alojado en su casa y priorizar los Derechos del Niño. Según Infobae, Obligado también decidiría correr vista a las partes acusadoras para que den su opinión, que son la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción, quienes bajo comando de Mauricio Macri, fueron contra el ex funcionario., argumentó ahora Resnick Brenner, recordándole al máximo tribunal que no es menor que se trate de un ex funcionario de máxxima investidura.El ex funcionario de la AFI, sentenciado a tres años de prisión ya había presentado un recurso ante la Corte, pero había sido desestimado en una acordada por cuestiones formales. Ahora le pidió a los supremos que revisen su propio fallo y advirtió que, de ser necesario, llegaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Tras señalar que “no solamente la presencia de un Vicepresidente de la Nación como imputado trae aparejada la mentada gravedad institucional”, Resnick fue contundente en los argumentos del contenido de la investigación, que entiende fue irregular., “de las cuales surgen graves violaciones a la garantía de defensa en juicio específicamente estas actuaciones, sin embargo es Corte nuevamente forzó su “venda” y volvió a desconocer”. La referencia precisa aquí es, entre otras cosas, que se "pinchó" sin permiso ni argumento judicial al propio Boudou, a sus abogados y a otros detenidos con el propósito de presionar y contribuir al lawfare.“¿Qué control de legalidad realizó sobre este y otros aspectos igualmente criticables de una causa en la que dos jueces del tribunal oral que nos juzgó, dispusieran la detención del ex vicepresidente de la Nación, en el mismo momento y después de lectura del veredicto, contraviniendo letra, espíritu, doctrina, y jurisprudencia de nuestro país?”, cuestiona la presentación a la Corte porque no decir nada sobre la cuestión.Y agrega: “Surge evidente que los jueces y fiscales argentinos que tuvieron la suerte de asomarse -más allá de su concurrencia a los glamorosos cocktails de la Embajada Norteamericana- al desarrollo del derecho en ese país, utilizado normalmente como ejemplo señero de honradez, pujanza, eficacia y rectitud judicial, sabrán que en las Cortes de cualquier Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, un proceso como el de ´Ciccone`, con las falencias investigativas, procesales y con el aderezo de un arrepentido fraudulento y corrompido por un gobierno igualmente corrupto, en todos los sentidos y que necesito recurrir al espionaje ilegal de propios y ajenos para sostener acusaciones sin rumbo cierto, lo que no podían permitir porque estas eran la excusa perfecta para seguir con ´el pan y circo`, mientras endeudaban a la Argentina por tres generaciones, ´no dura un minuto en la continuidad de su trámite`", concluyó Resnick Brenner, abogado en su propia causa.Un fragmento de una pieza literaria de Jorge Luis Borges citada por el funcionario en la presentación grafica la situación: "En el centro de Europa están conspirando. El hecho data de 1291. Se trata de hombres de diversas estirpes y que hablan en diversos idiomas. Han tomado la extraña resolución de ser razonables. Han resuelto olvidar sus diferencias y acentuar sus afinidades. Fueron soldados de la Confederación y después mercenarios..." (Del poema "Los Conjurados" de Jorge Luis Borges).