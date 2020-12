Espionaje ilegal y vacaciones: Arribas informó a la justicia que se va al sur y Majdalani pidió permiso para ir a Miami

los ex jefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, no pierden su tiempo y ya le avisaron a la justicia cuáles son sus planes para la temporada vacacional de verano: el ex jefe del organismo informó que tiene pensado ir al sur del país mientras que quien fuera su segunda pidió permiso para viajar a EEUU, más precisamente a Miami

A pesar de que están cada día más complicados por las mútiples causas en que se los investiga como máximos responsables -por ahora y mientrasqueda fuera de los expedientes- del presunto aparato de espionaje ilegal que montó el gobierno de Cambiemos durante los últimos cuatro años,Según informó la agencia Télam,-número que se le atribuye al jefe de la AFI en la jerga de los espías-Hace varios meses, cuando las causas en que se lo investiga como máximo responsable de espiar por fuera de la ley, Arribas había solicitado permiso para irse a Brasil y luego a Europa, pero el pedido le fue rechazado: su pareja y una de sus hijas se acaban de ir al país vecino y además no aportaba la información completa sobre sus destinos, mientras que todavía tenía indagatorias por delante.Cabe recordar, además, que antes de llegar a la ex Side de la mano de Macri por ser su "amigo más acostumbrado a las trampas", Arribas era representante de futbolistas y vivía en Brasil. En ese país, la extradición ante pedidos de capturas es muy dificultosa., según consta en la presentación a la que accedió Télam."Toda la vida familiar de la señora Majdalani (que incluye madre, hermanas, marido, hijos y nietos), su vida social y profesional transcurre en nuestro país. Sus afectos y también sus bienes están en el país, lo cual evidencia un fortísimo arraigo el cual, sumado a su comportamiento procesal ante éste y los restantes tribunales donde es investigada, permiten aseverar que no puede cernirse sospecha alguna de peligro procesal sobre ella", sostuvieron los abogados de la ex subdirectora de la AFI.El pedido fue acompañado con las copias de los pasajes de avión de ida y vuelta y con la ubicación del lugar en el que tiene previsto hospedarse. Aportó constancias de los pasajes aéreos con partida el 21/01/21 desde Ezeiza con destino a Miami, Florida, y arribo el 10/02/21, nuevamente a Ezeiza. También brindó el domicilio donde residirá, en un inmueble de su propiedad en Aventura.Arribas se lavó las manos, pateó la pelota para abajo en la cadena de mandos y argumentó que espías tuvieran fichas de presos en un presunto "convenio legal" con el SPF. Sin embargo, tal cosa luego de un reclamo hizo que se quitaran los "alambrados", cosa que resta verosimilitud al argumento. Además, una ex agente que también declaró ante la justicia habló de "permiso judicial" y no de "convenio" y reconoció que le ordenaron perseguir a ex dirigentes, entre los que reconoció a Amado Boudou, Julio de Vido y Carlos Kirchner (primo de Néstor) Se trata de la causa que tramita el juez Juan Pablo Augé en Lomas de Zamora, que está subdividida en tres grandes ejes: la inteligencia ilegal sobre el Instituto Patria; el espionaje a dirigentes políticos, sociales gremiales, religiosos y periodistas; y el espionaje penitenciario. También están imputados en la causa de Dolores que lleva adelante el juez Alejo Ramos Padilla por el espionaje realizado en las bases AMBA.