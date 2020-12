Procesaron por violencia de género contra su ex pareja al diputado de JxC que puso a Los Pumas como ejemplo

El diputado nacional sanjuanino de Juntos por el Cambio, Eduardo Cáceres, fue procesado ayer por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo en una causa en la que su ex pareja, dirigente también macrista en la misma provincia, Gimena Martinazzo, lo denunció por violencia de género y mostró que el legislador la había golpeado

Cáceres aprovechó la discusión por la votación del aporte extraordinario a las grandes fortunas y dio un discurso que se volvió viral ya que citó a Los Pumas y los puso como ejemplo de “la Argentina de bien”

En los tribunales sanjuaninos se informó que el titular del Cuarto Juzgado Correccional, Federico Rodríguez,Cáceres, uno de los legisladores macristas más vehementemente reaccionarios, cursa su segundo mandato como diputado nacional y está suspendido por la Cámara Baja desde la semana pasada, cuando se conoció que fue denunciado el 23 de noviembre por su ex pareja, vicepresidenta del PRO de San Juan.Según Martinazzo,En sede judicial, el diputado negó los hechos y hasta desmintió haberla lesionado. En las redes sociales, ensayó como argumento que se trata de "una intencionalidad política" por parte de su ex pareja, con el objetivo de ocupar su banca en la Cámara baja, ya que ella es quien lo "sigue en la lista de diputados nacionales del partido".Tras conocerse el procesamiento dictado por la Justicia, Martinazzo dijo que espera “que se haga Justicia con todo esto, porque es mucho lo que hemos pasado” y relató y mostró que el diputado nacional le produjo "hematomas que fueron constatados por la Policía" y que "hay un escaneado de teléfono que ratifica todo lo que declaré".Finalmente, en una entrevista con Radio Sarmiento de San Juan, la referente del PRO aseguró que con su denuncia no busca quedarse con la banca de Cáceres: "Yo dije voy a renunciar a la banca si tengo la posibilidad y lo ratifico, porque no es ese el motivo de la denuncia".En línea con los pensamientos que públicamente también expresó, dijo el diputado ultra macrista y trazó un paralelismo entre los manifestantes que estaban en la calle el 17 de noviembre, Día de la Militancia, quienes según él, “se movilizan bajo una migaja de un plan social”, y “la Argentina de bien”, representada por los deportistas argentinos.Más allá de su grave clasismo y la estigmatización contra los pobres y la militancia, sólo unos días después quedó más en ridículo cuando los rugbiers realizaron un pobre homenaje a Diego Maradona y, más aún, cuando el 30 de noviembre se difundieron mensajes racistas y discriminatorios que varios jugadores de Los Pumas, entre ellos el capitán del equipo, Pablo Matera, publicaron en sus redes sociales entre 2011 y 2013."Voy a rapar a la mucama, la puta madre", había escrito Matera en su cuenta de Twitter en marzo de 2012, mientras que en abril apuntó su odio hacia la comunidad boliviana. "Sentarse en el asiento que apunta al revez (sic) en el colectivo es lo más parecido a festejar tu cumpleaños en Bolivia con desconocidos", puso en uno de sus mensajes, mientras que luego insistió con otro supuesto chiste: "Hombre boliviano porta mp3 cor auriculares de ipod. Prueba suficiente para encarcelarlo por robo".