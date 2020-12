Kicillof cierra el 2020 y abre el 2021 en un acto de unidad con Alberto, Cristina, Massa y Máximo juntos

el gobernador Axel Kicillof llevará adelante su postergado cierre del 2020 pero también la bienvenida anticipada al año electoral acompañado en un acto de fuerte gesto de unidad por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner pero también por Sergio Massa y Máximo Kirchner

Este viernes por la tarde, bajo la consigna “Desafíos para la reconstrucción bonaerense 2021”,Se trata de una imagen trascendental, ya que sólo se pudo ver en el mismo escenario al Presidente, la Vicepresidenta, el gobernador bonaerense, el presidente de la Cámara de Diputados y el jefe del bloque del Frente de Todos en el acto de asunción, el 10 de diciembre de 2019.Según trascendió, el mandatario provincial había organizado este evento para el día 11 de diciembre, al día siguiente de cumplirse el año de gestión, para no pisarse con la actividad que para ese día tenía la Presidencia de la Nación, jornada en la que justamente compartieron escena Alberto y Cristina.Ese plan se vio alterado debido a que un colaborador de su secretaría privada se contagió de coronavirus, por lo que Kicillof tuvo que aislarse y recién este lunes retomó actividad presencial. Así las cosas,El Frente de Todos podrá mostrar un fuerte gesto de unidad en un acto de balance de gestión de Kicillof al frente de la provincia de Buenos Aires, pero con todos los sectores de la coalición y el peronismo mostrando fortaleza en el marco de un año que se va signado por la pandemia de coronavirus y a días de ingresar en un ciclo electoral.Al encuentro, que tendrá lugar a partir de las 17.30 en el Estadio Ciudad de la Plata, también están invitados varios de los ministros que integran el gabinete nacional y los 135 intendentes de los municipios de la provincia, aunque los jefes comunales nucleados en Juntos por el Cambio ya anticiparon que no participarán del convite.Durante la celebración, de la que participaran no más de 200 personas -que es lo que está autorizado por el gobierno-, también se realizarán algunos anuncios en materia social.Está casi confirmado que serán de la partida varios ministros nacionales nativos bonaerenses comoasí como mujeres de distintos lugares del Poder Ejecutivo, comoTambién los miembros del Parlamento nacional, como las diputadas, además del senador. Por supuesto, estarán el ministro de Desarrollo de la Comunidad,y el titular de la Cámara de Diputados provincial,