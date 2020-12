Olmos, sobre la Corte: "Cuando tiene un ojo puesto en la tapa del diario y otro en la Constitución, comete errores"

el jefe de asesores de la Presidencia, Juan Manuel Olmos, aseguró que comparte las opiniones de Cristina Fernández de Kirchner en ambas de las cartas con las que criticó con dureza a la Corte Suprema de Justicia y advirtió que "no puede ser" que el máximo tribunal "cometa errores" por funcionar con "un ojo puesto en la tapa del diario y otro en la Constitución"

"Cuando tiene un ojo puesto en la tapa del diario y otro en la Constitución, comete errores, y eso no puede suceder"

Nada más y nada menos queLa perspectiva de Olmos se conoce mientrashace insólitos pedidos de juicio político en el Congreso por las expresiones de CFK y cuando aún se leen y escuchan opiniones y editoriales en medios de comunicación -como hizo hoy Ernesto Tenembaum en Infobae- que apuntan a internas en elentre el presidentey la Vicepresidenta que tendrían como foco diferencias respecto de qué hacer con la Justicia.Así, el funcionario de Alberto aseguró hoy quela Corte y reafirmó así la coincidencia con los dichos de la ex mandatario, que fustigó fuerte a los supremos públicamente."Nadie puede decir objetivamente que la Corte está funcionando bien, esto no es un ataque a la Corte", dijo Olmos en declaraciones a El Fin de la Metáfora, por Radio 10.Y añadió en referencia a la CSJN una frase que pone al desnudo lo que CFK denuncia como lawfare:Como ejemplo de ese funcionamiento,, referido al crimen de su esposa,Y lo contrapuso con el hecho de que, con expedientes abiertos en la Justicia por las irregularidades en la investigación, lo que consideró como "denegación de Justicia" hacia el ex funcionario.Según el abogado, la Corte se comporta así pory además porque "se aleja de mirar la Constitución"."Nos tenemos que hacer cargo que está funcionando mal" la Corte Suprema, enfatizó Olmos., cerró.Sobre cómo se resuelve la problemática, es decir lo que implica la mayor dificultad política, afirmó que, pero además recordó quey que consideró importante aprobar.