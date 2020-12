La insólita respuesta de Bullrich a Máximo con errores de ortografía, fake news y una polémica amenaza

hizo enojar a Mauricio Macri y su lugarteniente, la titular del PRO Patricia Bullrich, ya que esta última salió con furia en redes sociales a responderle al líder de La Cámpora con un texto mal escrito, con fake news y una polémica amenaza

Sí Maximo,nos ganaron. A costa de mentirle a un país. Ayer los Jubilados,hoy los productores, los trabajadores y comerciantes todo el año. Pero no te distraigas porque Cuando los pueblos agotan su paciencia hacen sonar el escarmiento. Aunque pongas al Juez que te cuida las urnas. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 30, 2020

Parece ser que el discurso en queen Diputados le pidió una autocrítica al macrismo al solicitarle "reflexionar" acerca de su derrota en 2019, cuando el Frente de Todos le sacó "20 puntos a 'La leona' (por María Eugenia Vidal)",A través de su cuenta de Twitter, Bullrich inició su tuit:(Sic).Aparentemente, según la ex ministra de Seguridad de un Gobierno que provocó, según su propio INDEC, un pérdida de más de 20 puntos a los jubilados, que recortó salarios, incrementó inflación y provocó cierres de miles de Pymes sin pandemia, el FDT habría mentido, entre otras cosas, con el cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria. Esto no es real: fue una promesa de campaña y se retornó al cálculo aplicado durante el kirchnerismo, que significó una suba del poder de compra para los adultos mayores.Luego, Bullrich continuó con una advertencia a Máximo, personalizada, que roza lo antidemocrático:(Sic).La referencia al presunto "Juez que te cuida las urnas" es porque el oficialismo elegiría al frente del máximo tribunal electoral bonaerense al juez Alejo Ramos Padilla, que atravesó con uno de los mejores puntajes el concurso público para acceder al cargo, cosa que no realizaron, entre otros, los magistrados Lepoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que el macrismo defendió con uñas y dientes.El enojo macrista tiene como destinatario a Máximo Kirchner, quien ayer afirmó: "Reflexionen también por qué perdieron. ¿Por qué perdieron si tenían un Fondo Monetario que les daba 44 mil millones de dólares? ¿Por qué perdieron si los dos diarios más grandes de la Argentina decían que era la gestión más exitosa de la Argentina y que en la gobernación de la Provincia (de Buenos Aires) había una leona (María Eugenia Vidal)?", expresó sobre el final de su discurso durante la madrugada.Y completó: "Veinte puntos de diferencia le sacamos a 'La Leona'. Eso es la falta de gestión, la falta de sensibilidad, no entender lo que le pasa a la gente"."Griten todo lo que quieran, insulten todo lo que quieran, porque es la mayor certeza de que la próxima elección se las vamos a volver a ganar. Carecen de argumentos, les sobran insultos", dijo ante las exclamaciones provenientes de las bancas de Juntos por el Cambio.