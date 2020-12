Indio Solari: Menos mal que Argentina tiene al peronismo en el medio del sándwich entre la izquierda y los poderosos"

el Indio Solari dio una entrevista en la que, entre otras cosas, reflexionó sobre la actualidad política, económica y social de la Argentina, y en ese tren revalorizó al peronismo, expresó durísimas críticas contra la gestión de Mauricio Macri e hipotetizó sobre lo que hubiera ocurrido si la pandemia del coronavirus habría llegado durante el gobierno de Cambiemos

"El poderío de la derecha conservadora son los capitales. Menos mal que Argentina tiene al peronismo en el medio del sándwich entre el comunismo o la izquierda y los poderosos"

"Vos sabés que a mi la 'señora' me cae bien, pero a veces temo que corra peligro, porque es la única que dice: si tenés miedo, andá a laburar de otra cosa, andá a laburar a Uber”

En lo que fue una forma de cerrar el año y hablarle a sus millones de seguidores,Si bien manifestó su preocupación por todo lo acontecido a lo largo de estos meses, el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota advirtió que con Macri todo hubiera sido peor., recordó Solari en una entrevista con el escritor Marcelo Figueras para Radio Provincia.Y recordó:En cuanto al coronavirus y la llegada de la vacuna Sputnik V, el Indio manifestó su malestar con quienes se empecinan en difundir información falsa o tergiversada solo con la intención de perjudicar al gobierno nacional. “Me preocupa la gente que instala ideas alocadas para oponerse al gobierno. Son los que han desobedecido toda consigna médica y científica. Hay mala leche en un sector de la sociedad”."Desconfiar de la ciencia rusa es realmente un atrevimiento. ¿Alguien preguntó alguna vez de dónde venían otras vacunas que nos pusimos?”, cuestionó.Por otra parte, se manifestó en contra de los “poderosos” por no tener la capacidad de empatizar con aquellos que menos tienen y que fueron los más perjudicados en el último año. “Al tipo de clase media que no le gusta viajar en el mismo charter que la morocha, sólo piensa en ir a Punta del Este, no tienen una vida pensante como la tuya o la mía”, señaló.En ese punto, reforzó el valor del peronismo en una crítica que le pega tanto a la derecha como a la izquierda:"El arma del peronismo es ganar las elecciones por cantidad porque son más los que no tienen que los que tienen. Si hay fraude no lo va a hacer el peronismo", insistió Solari, y volvió a criticar a la izquierda al afirmar que "el comunismo perdió la batalla porque el movimiento fraterno se transformó en otro monstruo".También le dedicó elogios a, dijo, en relación a los dichos de la Vicepresidenta en el acto del Estadio Único de La Plata.El Indio tampoco obvió referise a la muerte de Diego. Tras el homenaje en su cuenta de Instagram, el cantante definió al exjugador de la selección como "la venganza de los pobres"., reflexionó con su poesía eterna sobre el Diez Eterno."Yo no tolero ser el Indio Solari acá, imaginate ser (Diego) Maradona en el mundo. Era poderoso, poderoso bien. Con otras armas, no con ‘te agarro el cogote’. Todos creíamos que iba a zafar siempre", reflexionó.Más frases:“Hice música, la vendí y viví de eso, todo el mundo sabe cómo hice mi dinero y la AFIP sabe dónde lo tengo: lo tengo en el país, no afuera”“Es imposible negar que cuando uno tiene más de 70 años, la muerte es la gran aventura que tiene por correr. Para mí, a la vida hay que vivirla y a la muerte hay que morirla”“Ya sabemos la diferencia: unos van cantando con los nenes en los hombros y los otros diciendo que me muera yo, Cristina o todos los que empiezan con K”"El que le chupa las medias al poder no puede ser un artista. Me jode cuando hablan de que yo tengo dinero. Sí, tengo dinero, porque un artista independiente tiene que poder resistir los embates del poder""Todas las ideas alocadas que tiene la gente que está opuesta al Gobierno genera disparates. Esa gente me preocupa porque ha desobedecido toda consigna médica y científica, y las cifras se van al carajo cuando aparecen esas fiestas clandestinas. Esa parte de la sociedad para mí es incomprensible""Yo veo los noticieros y no lo puedo creer. Dicen el speech de lo que creen ellos, hablan más que el entrevistado y luego le dicen: ‘¿Esto es así?’; y el otro está cansado porque el otro ya dijo cada pelotudez"