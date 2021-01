Otra fake news de Patricia Bullrich: para atacar al Gobierno usó a los Reyes Magos con la primera dama hace un año

Patricia Bullrich, la presidenta del PRO que eligió Mauricio Macri para liderar su cruzada de los "halcones" en Juntos por el Cambio, nuevamente impulsó una noticia falsa para atacar al Gobierno nacional, en este caso a través de Fabiola Yáñez, la primera dama, con una foto de hace un año, sin pandemia

La ex ministra de Seguridad se apuró en las redes y, para criticar el toque de queda sanitario, trató de atacar a Yáñez:"El toque de queda debe aprobarse en el Congreso; no es potestad de un monarca. Mientras tanto, la Primera Dama visita un hospital sin respetar el protocolo. ¿Quiénes pagan el fracaso de la política sanitaria del Gobierno? Millones de argentinos que no pueden trabajar", escribió la ex funcionaria en su cuenta de Twitter.Junto al escrito añadió una foto de Yáñez en un hospital, repartiendo regalos a los niños junto a Melchor, Gaspar y Baltazar. En la imagen, por supuesto que nadie tiene barbijo ni respeta protocolo debido a que es del 6 de enero de 2020, cuando el coronavirus estaba lejos de llegar a la Argentina.Lo cierto es que Fabiola Yáñez fue solidaria tanto en la celebración de Reyes de enero de 2020 como en la de este año. Hace 12 meses atrás, visitó a niñas y niños que se encontraban internados en el hospital Pedro Elizalde, en el marco de una actividad solidaria en la festividad de los Reyes Magos. De la recorrida participaron también el director del hospital, Javier Indart De Arza, payasos e integrantes de la Cámara Argentina del Juguete (CAIJ).Pero en este 2021 con la pandemia en lo que es una segunda ola, y con todas las limitaciones que establecen los protocolos de coronavirus, la primera dama encabezó una donación de juguetes para 2.000 niñas, niños y adolescentes internados en 34 hospitales públicos de todo el país por del Día de los Reyes Magos.Impulsó la campaña solidaria desde su rol de Presidenta Honoraria de la Fundación Banco Nación Argentina (FBNA), a través de la Fundación Garrahan y con el acompañamiento de la Cámara Argentina del Juguete, quiénes mediante sus integrantes, facilitaron la adquisición de los presentes.