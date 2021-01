Tentativa de homicidio: detuvieron al marido de Carolina Píparo por la persecución y atropello a los chicos

Juan Ignacio Buzali, marido de la diputada provincial macrista y funcionaria del municipo de La Plata Carolina Píparo, fue detenido esta tarde en el country Gran Bell de la localidad platense de Citiy Bell, acusado de tentativa de homicidio por el hecho ocurrido el pasado 1º de enero en que persiguieron en su auto y chocaron a dos jóvenes que iban en una moto, con el argumento de que pensaron que eran quienes los habían asaltado una hora antes

El hombe, ex rugbier, está acusado de, fue llevado a la DDI de La Plata y se espera que allí sea interrogado mañana por la fiscal, que investiga el robo en un expediente por separado.La calificación en su contra, tentativa de homicidio, implica que Buzali intentó matar a quienes perseguía y había sido pedida por el abogado, quien representa a Luis Lavalle, uno de los jóvenes chocados por el marido de PíparoEsta tarde, luego de evaluar pruebas y resolver la imputación contra Buzali, la fiscal Di Lorenzo, a cargo de la UFI N°17 de La Plata, pidió su detención, por lo que fue arrestado por personal del área de investigaciones de la DDI de La Plata -donde quedó preso- en su casa de un country de la zona de City Bell. Aseguran que no opuso resistencia.Los heridos -Levalle de 23 e Iván Coronel de 17 años- no tuvieron nada que ver con el robo y debieron ser internados por heridas. El abogado de los jóvenes sostuvo la inocencia de ambos desde el primer momento: las motos estaban a su nombre y no huyeron del lugar. Está probado que al momento del choque iban a participar en una tradicional quema de muñecos, en el centro de La Plata.Mientras, en la jornada de hoy, hubo siete allanamientos para tratar de dar con seis sospechosos de haber participado del robo que desencadenó la persecución. Solamente se pudo dar con una persona: un menor de 14 años que es inimputable.En el allanamiento en la casa del menor se incautó una moto Honda Twister robada el pasado 31 de diciembre, así como ropa y dos cargadores de arma. Los otros cinco sospechosos son buscados en La Plata y Berisso.En el robo, el matrimonio formado por Buzali y Píparo sufrió la sustracción de 6 mil pesos -no de 20 mil, como dijo la funcionaria macrista a medios- y el celular de la diputada provincial, que luego fue devuelto por una persona. El hecho ocurrió en la puerta de la casa de los padres de la legisladora, tras lo cual se produjo la persecución que derivó en los dos motociclistas embestidos.Ayer se conocieron dos videos que muestran la alta velocidad a la que Buzali y Píparo persiguieron a los jóvenes y, además, que dicha maniobra se extendió al menos durante 15 minutos , lo cual expone la intencionalidad y peligrosidad de lo ocurrido.Antes, además, policías de la comisaría por la que la dirigente macrista y su esposo, ahora preso, pasaron luego del choque, declararon que ambos tenían "fuerte olor a alcohol" y que vomitaron en el baño de la dependencia