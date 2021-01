Píparo: dos nuevos videos exponen las mentiras y la extensa persecución que llevó al atropello de los jóvenes

Carolina Píparo y su marido están verdaderamente en problemas. El segundo, sin ninguna duda. Es que las causas en las que se investigan el robo que habría sufrido y la posterior peligrosa maniobra de persecución y el atropello de dos jóvenes que viajaban en una moto legal sumó dos nuevos videos que ofician de pruebas de que el seguimiento fue a alta velocidad, intencional y extenso, y que por ende la legisladora y funcionaria macrista miente

las imágenes corresponden a las 3.06 de la madrugada, una hora y cuarto después del presunto asalto y 16 minutos después del anterior material audiovisual. Esto prueba lo intencional de la persecución, confirma la elevada velocidad en que transitaba Píparo en el Fiat 500 L y lo extenso del seguimiento que llevó al impacto de lleno contra la moto Honda XR250 de los chicos segundos después de culminado el video

Si la Justicia avanza en serio y sin favores políticos,En la, casi una hora después del robo que la legisladora denunció como ocurrido en la puerta de la casa de su suegro, ubicada en la calle 47 entre 15 y 16, en la zona de tribunales de la ciudad de La Plata. El videodura apenas cuatro segundos, pero muestra lo temeraria de la maniobra., menor de edad.Dos elementos de este video son -o deberían- ser fundamentales para la causa:En la grabación no se alcanza a ver el momento del atropello, pero sí, cuando dijo que la actitud de las motos era desafiante. También prueba la presunta ausencia de un plan de persecución y la supuesta intención de ir a la comisaría, cosa que además quedó descartada en otro video en que pasan por allí y no se detienen.En este segundo video se ve como pasan ocho motos, a una velocidad entre normal y lenta, y como el coche de la legisladora se acerca a ellas de manera temeraria y que, cualquiera que maneje vehículos motorizados con cierta frecuencia, sabe que no puede ser sin intención. Se cree que en la esquina a la que se dirigen se produjo el choque. De hecho, otro auto que circula detrás del Fiat 500 L empieza a detenerse.. Llamativamente ninguna de ellas registró el robo que habría sufrido Píparo, tampoco el inicio de la persecución a los jóvenes a los que dicen haber confundido con motochorros ni mucho menos el impacto con la motocicleta.Sin embargo, desde la Municipalidad aseguran haber entregado a la Justicia "73 DVDs con 400 horas de grabación, junto con los libros de guardia y el detalle de todo el personal que estuvo trabajando el 31/12 y 1/01". Además de estos nuevos videos, otra grabación privada, que dura 16 segundos y es de baja calidad, permite ver cómo el auto que conducía el marido de Piparo arrastra a la moto, sin detenerse, poco antes del desenganche aleatorio.Esta secuencia fue tomada por la cámara de un complejo deportivo ubicado en la esquina de 22 y 37, después de las 3 de la madrugada del viernes 1º de enero.En la justicia creen que el auto de Píparo siguió su marcha por calle 21, giró a la izquierda al llegar al cruce de la calle 37 y luego volvió a doblar en la esquina de 22 y 37. En 22 entre 37 y 38 se desprendió de la moto después de arrastrarla más de 300 metros, sin haber parado jamás.La diputada y secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de la Municipalidad de La Plata explicó primero que "cinco motos" les cerraron el paso, que chocaron "con una" y que otras tres los "empezaron a perseguir", cosa que queda desmentida por otros video que muestran que ese seguimientos por parte de amigos de los jóvenes chocados era desde lejos, sin acercarse y que sólo tenía como objetivo dar con quien provocó el atropello y se llevaba a rastras la moto.Después,La Justicia platense investiga los dos episodios por separado: el robo de la cartera de la legisladora, que motivó que la fiscal impidiera a la defensa de los jóvenes presenciar su declaración a pesar de que la legisladora habló de lo que quiso; y el atropello, ante la sospecha de que los motociclistas fueron embestidos de manera intencional, lo que podría derivar en una imputación por el delito de "homicidio en grado de tentativa".Martín de Vargas, letrado de Lavalle, y Adolfo Baqué, de Coronel, quienes ofrecieron a la Justicia estos videos, realizaron una conferencia de prensa en la sede de fiscalía en 54 entre 6 y 7 y afirmaron que