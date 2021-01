Sigue preso: rechazaron excarcelar al marido de Píparo por el intento de homicidio de los jóvenes

el marido de la diputada bonaerense de Juntos por el Cambio Carolina Píparo seguirá preso por el doble "homicidio en grado de tentativa" por el que fue imputado tras perseguir y chocar intencionalmente a dos jóvenes en la madrugada de Año Nuevo, bajo la excusa de haberlos confundido con dos "motochorros" que los habían asaltado previamente

En las últimas horas se conoció que por ahora falló la defensa de sus abogados, encabezada por el mediático Fernando Burlando, por lo queAsí,que habían impulsado sus letrados defensores.Los abogadoshabían presentado dos recursos de excarcelación y excarcelación extraordinaria para Buzali, pero ambos fueron rechazados.Según la jueza Garmendia, aún existen riesgos procesales si recupera la libertad, por lo que en su escrito argumentó:Buzali fue procesado por el intento de homicidio de los dos jóvenes luego del hecho ocurrido en la madrugada de año nuevo, cuando el ex rugbier y Píparo, a bordo de su auto, persiguieron durante al menos 15 minutos -según registros fílmicos que constan en la causa-, chocaron a una moto en la que iban las víctimas, las abandonaron y luego arrastraron a ese vehículo por más de 300 metros en el centro de La Plata.La magistrada Garmendia había sostenido que hubo un "desprecio por la vida ajena" en la actitud de Buzali y que la persecución a "alta velocidad" de los motociclistas a los que embistió junto con la "falta de asistencia" a los heridos y "la intención de ocultar su participación en el suceso" son importantes a la hora de tomar esta decisión.Ahora,Por otro lado,, que ayer acompañada por Juntos por el Cambio intentó vestirse de víctima de los hechos, cuando fue víctima de un robo pero victimaria de los jóvenes a los que su marido chocó y abandonó, y ella trató de "motochorros".. Días atrás, los letrados de ambos damnificados adelantaron que pedirán además la imputación de la legisladora como, al considerar que tiene una participación secundaria en el intento de homicidio en grado de tentativa. Intentan averiguar si recibió información, haciendo abuso de sus cargos políticos, acerca de las supuestas motos que la habían asaltado."Estamos determinando que pudo tener algún grado de participación necesaria por lo cual podría caberle la misma imputación que a Buzali, como coautora", apuntó el abogado Martín De Vargas, representante de uno de los dos atropellados, en declaraciones recogidas por la agencia Télam.Por otra parte, un joven de 22 años que era buscado por el robo a Píparo se enteró anoche de que había un pedido de detención en su contra y contactó a su abogado para ponerse a disposición de la justicia. El letrado, Marcelo Botindari, explicó a Télam que tras entrevistarse con su defendido, quien asegura ser "ajeno" al hecho, se comunicó con el fiscal del Fuero Penal Juvenil que entiende en la causa, Juan Benavidez, y le adelantó que esta mañana se iba a presentar.Sin embargo, cuando el joven y el abogado se dirigían a la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata, desde fiscalía le avisaron que estaba pendiente un pedido de eximición de prisión interpuesto por el defensor oficial de otro de los sospechosos y que la orden de detención quedaba en suspenso hasta tanto se resolviera ese incidente.El abogado aclaró que si el fiscal puede citar al joven a indagatoria a pesar de que la orden de detención haya quedo bajo un "efecto suspensivo", aunque hasta esta tarde esa convocatoria no se había producido. Consultado sobre las pruebas que hay en contra de su defendido, el abogado aclaró que aún no pudo acceder al expediente, porque el mismo se encontraba justamente en el despacho de la jueza Garmendia para resolver la excarcelación de Buzali.Ayer se conoció que un adolescente de 15 años que había sido detenido como sospechoso de haber participado del asalto a Píparo fue restituido a sus padres por la justicia, mientras que otro de 16 pidió la eximición de prisión y seguirá libre hasta que se resuelva la cuestión.En tanto, otro adolescente de 14 años apresado el viernes último ya había sido entregado a su familia dado que por su edad es inimputable. Fuentes judiciales informaron a Télam que la situación procesal de estos chicos está a cargo de la jueza del Fuero Penal Juvenil platense María José Lescano.