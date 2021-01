Grave: atacaron y amenazaron de muerte a Moreau, presidente de la Bicameral que investiga el espionaje macrista

Estan empezando a pasar algunas cosas q nos hacen pensar q quieren provocarnos o llevarnos al barro. No se hagan ilusiones. Desde ya les digo que seguiremos profundizando en la investigación del plan sistematico de espionaje ilegal y persecusion politica con complicidad judicial. — Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) January 13, 2021

La mafia del espionaje ilegal, que actualmente tiene en foco los escándalos ocurridos bajo el gobierno de Mauricio Macri en la AFI y con agentes "inorgánicos", comienza a acudir a ribetes graves. El diputado nacional Leopoldo Moreau, quien conduce la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia desde la que el Congreso investiga lo que pasó durante la gestión de Cambiemos, fue agredido y amenazado de muerte ayer en el restaurante Casa Blanca, ubicado cerca del Congreso.Moreau estaba sentado junto al vidrio que separa al negocio de la vereda cuando dos hombres comenzaron a insultarlo. La única reacción que tuvo el legislador nacional es salir a la calle para identificarlos, ante lo cual uno de los agresores tomó una silla para golpearlo mientras el otro filmaba lo que ocurría.Más allá de los insultos, uno de los agresores le dijo que lo iba a golpear y el otro lo amenazó de muerte. Según informó El Destape, los hechos ocurrieron en la vereda del restaurante frente a testigos que vieron la secuencia.Frente al lugar se encotraba trabajando personal de seguridad del Congreso y de la policía Federal que pudieron detener a uno de los agresores, a quien lo acusan por el delito federal de agredir a un diputado de la Nación. La causa contra el detenido recayó en manos del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Eduardo Taiano.La noticia de la amenaza fue dada a conocer en El Destape Radio. Allí sostuvieron, según el periodista Roberto Navarro, que el ataque contra Moreau pareció haber sido planificado y puede estar vinculado a su desempeño al frente de la Comisión de Inteligencia."Si no hubiera estado la policía ahí, no sabemos qué podría haber pasado. Esto es un nuevo giro, porque se trata de un ataque a quien investiga a los mafiosos", explicó Navarro.El propio Moreau hizo un descargo indirecto ayer a través de Twitter, que hoy quedó en claro cuál era su referencia: "Están empezando a pasar algunas cosas que nos hacen pensar que quieren provocarnos o llevarnos al barro. No se hagan ilusiones", disparó. Y agregó: "Desde ya les digo que seguiremos profundizando en la investigación del plan sistemático de espionaje ilegal y persecusión política con complicidad judicial".