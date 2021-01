Insólito: Macri lanzó una fundación para "promover la educación" después de desfinanciarla y atacarla en su gobierno

el ex presidente Mauricio Macri anunció en sus redes sociales que creó una fundación a nombre propio que se basará primordialmente en promover la "educación de calidad", en medio de críticas de Juntos por el Cambio a la política educativa del Gobierno en pandemia, a pesar de que durante sus cuatro años de gestión desfinanció al sector, echó al piso la inversión educativa por alumno y destrozó al salario docente

más allá de su famosa y escandalosa frase en que consideró que los chicos "tienen que caer en la educación pública", Macri justamente hizo caer a la educación: hizo que el presupuesto en educación caiga un 36%, que la inversión educativa por alumno se desplome en un 20%, y que el salario docente baje un 14,5%

Llamativamente,"No estamos así por la pandemia sino por la impericia del gobierno, que tomó una secuencia de decisiones erradas en casi todos los temas que nos hicieron perder un año completo de escuelas", argumentó el ex mandatario en un posteo a través de su cuenta de Facebook.En la presentación, sostuvo que "desde la nueva Fundación Mauricio Macri" se dedicarán "a trabajar en distintos proyectos e iniciativas, entre ellos, muy especialmente, sobre programas e incentivos para promover en el país una educación de calidad”., afirma en el texto difundido Macri.Y agrega: "Tenemos que asumir que la educación es algo demasiado importante para dejarlo solo en manos de ministros y delegados sindicales. Ellos no pueden ser los dueños del porvenir de millones de personas”.Según Macri,“El futuro que merecemos -añadió- sigue intacto delante nuestro. Para alcanzarlo debemos antes que nada luchar contra la resignación y la mediocridad. Desde nuestro lado, esta fundación que comienza hoy es un paso muy importante en esa lucha”, finaliza el posteo realizado por el ex mandatario.El problema de, según datos formales de su propia administración.Es queEl lanzamiento de la fundación de Macri y los cuestionamientos del ex presidente, además, se dan en momentos en que la Ciudad de Buenos Aires, que mantiene un conflicto con sindicatos de docentes por el regreso a las aulas, planifica volver a clases para el próximo 17 de febrero sin importar la situación sanitaria, mientras en provincia de Buenos Aires habrá una vuelta a las aulas presencial de manera gradual desde marzo.El Gobierno nacional facultó a las distintas provincias a fijar su cronograma de regreso a las aulas según las distintas realidades regionales y los protocolos que se tienen que cumplir en medio de la pandemia.