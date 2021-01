El médico mediático que JXC quiere como candidato tiene coronavirus y denuncian que viola su aislamiento

Kambourian integra una lista del macrismo y sus socios para sumar una suerte de "cupo sanitario" en las nóminas para las legislativas de este año. Está al lado de médicos que ya son políticos de JXC, como Fernán Quiros, Adolfo Rubinstein y Carlos Regazzoni, y otros ligados al mismo espacio pero que no saltaron fuerte, como Facundo Manes, Andrés Scarsi y Sebastián Neuspiller (el ex futbolista que también es obstetra)







La tercera es que si encima de todo esto, en lugar de colaborar, algunos “vecinos” y “encargados” pretenden un segundo de fama tratatando de escracharte, ya todo se transforma en circo. — Dr Carlos Kambourian (@DrCKambourian) January 25, 2021

(R)El súper mediático médico Carlos Kambourian, ex presidente del Hospital Garrahan que con la pandemia del coronavirus se hizo famoso por criticar la gestión del Gobierno nacional, fue denunciado por sus propios vecinos, quienes lo acusan de violarel aislamiento correspondiente su cuadro positivo de coronavirus(R).A lo largo del 2020 de la pandemia y lo que va del 2021, el pediatria se hizo conocido precisamente por ser consultado en numerosa cantidad de programas de televisión, a los cuales va a gusto y siempre con críticas contra la modalidad en que el Frente de Todos gestiona la pandemia. En general, comprensivo respecto de la improvisación general a la que el mundo quedó expuesto por una enfermedad nueva, pero en el caso argentino, filoso para la crítica.Esa exposición, al parecer, no le sirvió cuando luego de anunciar que tenía Covid-19, vecinos lo denunciaran por incumplir lacuarentena que le corresponde. Máxime en su caso, queEs que según trascendió en Perfil y otros medios,A decir verdad, Kambourian ya hizo política, ya que. Ahora, según trascendió, está más decidido a incursionar en política, en elecciones.Quien lo llevó a JxC fue. Entre sus allegados, Kambourian es cauto: dice que quiere participar en política, pero con apoyo oficial, y el distrito elegido para él sería Malvinas Argentinas, donde se formó y trabajó más de 15 años.Ahora enfrenta una denuncia grave para un médico, como no hacer caso a las prescripciones de la ciencia ante un caso grave, como estar infectado de coronavirus, la enfermedad que sacude al mundo en forma de pandemia., había tuiteado hace unos días.Pero aparecieron grabaciones en el portal Quepasaweb.com.ar, donde se ve al doctor llamar al ascensor y salir del edificio donde reside.Ante esa situación, Kambourian recurrió a Twitter para reconocer las grabaciones pero defenderse bajo el argumento de que setrata de una denuncia malintencionada, ya que sólo habría bajado para abrir la puerta porque el edificio en que vive no tiene buenos servicios, según explicó."Me encuentro cursando la enfermedad y por suerte me encuentro mejor. Un par de reflexiones. La primera es que vivir en un edificio con mala administración y encargados que solo tienen intención de daño es un problema", comenzó su defensa.Y continuó: "La segunda es que vivir en un edificio en el que para abrir la puerta de entrada principal solo podes hacerlo con llave y no con portero, es una traba que no te permite que puedan ayudarte, traerte comida, solicitar una ambulancia de urgencia, pedir medición"."La tercera es que si encima de todo esto, en lugar de colaborar, algunos ´vecinos` y ´encargados` pretenden un segundo de fama -llamativo ataque viniendo de un mediático- tratatando de escracharte, ya todo se transforma en circo", ensayó.Para concluir, aseguró que "cuando todo esto pase, en un par de días" se va a dedicar "ciertamente a aquellos" que lo "hostigan diariamente" en su edificio. "Aún aguardo el llamado del administrador. Bastante cobarde", terminó. Kambourian prefirió no hacer declaraciones, según Perfil, y aseguró que el coronavirus lo tiene con "falta de aire" al punto de tener que hacerse "atender".