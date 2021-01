Larreta mandó a un armador a Neuquén para su proyecto presidencial, pero destruyó su relación con el Gobernador

Horacio Rodríguez Larreta es reconocido como "dialoguista" al interior de la alianza opositora, pero parece que terminó destruyendo un buen vínculo que hasta Mauricio Macri pudo construir con un gobernador "independiente" a pesar de la fama de "halcón" del ex presidente

"No estoy de acuerdo con que un paracaidista de Buenos Aires venga a decir que va a romper con la hegemonía del Movimiento Popular Neuquino"

Los estilos, cruces y choques que está mostrando la interna de Juntos por el Cambio de cara a este 2021 electoral y hacia más adelante, cuando en 2023 se produzcan los comicios de cargos ejecutivos, tienen ribetes sorprendentes. Es queEs que, el secretario de Ambiente porteño que además es uno de los armadores del proyecto presidencial del jefe de Gobierno,Allí, el PRO nunca logró solidificar una estructura -que tampoco tiene la UCR-, por diversas razones, pero una de las tal vez más importantes es que, disparó Macchiavelli en relación a la fuerza que gobierna Neuquén desde 1963, luego de querer armar un "peronismo sin Perón", solo interrumpida por dictaduras.Inevitablemente,y podría haber destruido todo tipo de relación con uno de los pocos mandatarios con quien existían chances de encontrar algún apoyo o establecer alguna alianza., disparó sin anestecia Gutiérrez.Este último mandatario gestiona Neuquén desde el 10 de diciembre de 2015, cuando Macri arrancó su mandato. Durante la gestión cambiemita fue tal vez el gobernador no macrista más cercano a la Casa Rosada, tal vez con una aliaza estratégica comparable a la de la administración cordobesa. Por su puesto, el ex presidente nunca no le mandó a dirigentes a desafiarlo ni le hizo "juego" en su tierra.Así las cosas,. Hasta el momento, la relación es buena, pero estratégica, como lo fue con el macrismo. ¿Se incrementará el lazo por el rechazo al error opositor de Larreta?